Rio Branco volta à 1ª divisão do Campeonato Paranaense

Em jogo recheado de emoção, Leão faz 3×2 e garante o acesso à elite. “Missão cumprida com louvor”, destaca o executivo Marcos Amaral

Fotos: Divulgação RBSC

Na base da raça e com muita emoção em campo, o Rio Branco garantiu neste sábado (13) o acesso à primeira divisão do Campeonato Paranaense! Em um jogo muito disputado, o Leão venceu o Paranavaí por 3×2 na segunda partida da semifinal, no Gigante do Itiberê, em Paranaguá. Além do retorno à elite do futebol do estado, o alvirrubro se classificou para as finais da segundona, e aguarda o vencedor de Paraná Clube x Patriotas para conhecer seu adversário na grande decisão do campeonato. Os gols da vitória do Rio Branco foram marcados por Lídio, Bryam e Caio Vieira.

Um dos times mais tradicionais do estado, o alvirrubro volta ao rol dos grandes do futebol paranaense após ter ficado 28 anos consecutivos na elite estadual, até o descenso em 2023. Após o apito final do árbitro, a emoção tomou conta dos jogadores, comissão técnica e dos mais de 5 mil torcedores que compareceram ao Gigante do Itiberê. “Missão cumprida! Fizemos um grande campeonato, fomos líderes na primeira fase, tivemos o melhor ataque. No final, se fez justiça a um dos grandes times do nosso futebol. Um clube do tamanho do Rio Branco não poderia ficar em uma segunda divisão. Fizemos um trabalho extremamente profissional no clube, trazendo atletas de alto nível e uma comissão técnica muito competente. O resultado disso tudo está aí: Rio Branco de volta à 1ª divisão”, disse o Executivo de Futebol do Rio Branco, Marcos Amaral, um dos principais nomes do acesso e responsável direto pela montagem do elenco.

O jogo

Após empatar no jogo de ida por 1×1 em Paranavaí, o Rio Branco começou o jogo da mesma forma que atuou em todo o campeonato: impondo seu ritmo e partindo para cima do adversário. Logo a 2 minutos, o centroavante Caio Vieira chutou de fora da área e a bola passou raspando a trave do goleiro do ACP. A partir dos 20 minutos, um verdadeiro bombardeio na área adversária. Bryam recebeu na área e chutou cruzado, o zagueiro do Paranavaí tentou cortar e quase marcou contra. No minuto seguinte, o Leão abriu o placar. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Lídio subiu no terceiro andar para marcar de cabeça, Rio Branco 1×0. Aos 22, Bryam, um dos melhores em campo, entrou pela esquerda e quase ampliou o marcador. Aos 33 minutos, em um contra-ataque fulminante, o Rio Branco fez 2×0. Valdivia achou Bryan livre, que bateu forte para o fundo das redes. O Paranavaí diminuiu aos 40, com um gol de cabeça de Wellington após cobrança de escanteio. O Rio Branco não se abater e seguiu atacando, chegando a ter um gol anulado do atacante Caio Vieira aos 43 minutos, após o bandeirinha assinalar impedimento no lance.

No segundo tempo, o Rio Branco aumentou para 3×1 logo a 5 minutos, em uma jogada que foi o replay do primeiro gol do time neste campeonato: cruzamento na medida do lateral Radeche para o gol de cabeça do centroavante Caio Vieira. Aos 34 minutos, um lance que quase muda a história do jogo: o zagueiro Lidio foi expulso após atingir involuntariamente o jogador do ACP em uma dividida pelo alto. Em desvantagem no placar e com um homem a mais em campo, o Paranavaí foi para cima e descontou com Orlando aos 39 minutos. O time do noroeste tentou, mas a defesa do Rio Branco foi gigante e segurou o marcador para garantir a vitória. Final: Rio Branco 3×2 Paranavaí.

Campanha irretocável, destaca Fahel

Muito emocionado após a vitória e o acesso, o técnico do Rio Branco, Fahel Junior, destacou o grande trabalho realizado pelo clube nessa temporada. “Nossa campanha foi irretocável, jogamos muito bem tanto dentro quanto fora de casa. É bom lembrar que o Rio Branco não perdeu nenhum jogo fora de Paranaguá. Empatamos com Foz, Nacional e Paranavaí, e vencemos Laranja Mecânica e Grêmio Maringá. E tudo isso culminou com o acesso, que foi muito justo e merecido por tudo que nós fizemos desde a pré-temporada”, enaltece o treinador.

Fonte: Assessoria de Imprensa do Rio Branco Sport Club / Guilherme Ochika / Maisy Pires (