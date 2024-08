Rosilaine vence Convenção do PL em Paranaguá que a indica vice de Adriano Ramos, mas escolhida é outra

Foto: Reprodução das redes sociais

A convenção do Partido Liberal (PL) em Paranaguá, na tarde de domingo (4), no Clube Olímpico, teve bate-boca e profundas divergências que poderão parar na Justiça.

As duas alas do partido tinham projetos bem diferentes. Roselaine Barroso, a presidente municipal do PL, defendia o apoio à candidatura de Adriano Ramos, do Republicanos, com sua indicação como candidata a vice. Já o vice-presidente Maranhão se apresentava como pré-candidato a prefeito. Ela venceu a convenção, pelo menos por enquanto.

Roselaine venceu a convenção, pelo menos por enquanto: “Houve vários desentendimentos, mas tudo bem, faz parte. Estamos aí de volta, presidente do Partido PL, como eu sempre digo, Deus, Deus que nos trouxe até aqui, e isso aí, vice do Adriano Ramos”, disse a presidente atual.

Arnaldo Maranhão descreveu um cenário diferente: “Vamos até a Justiça. O que aconteceu aqui neste domingo é um absurdo. Percorri, conversei com as pessoas, falei com os filiados, (sobre) candidatura própria. Ela retirou a candidatura própria para ser vice de outro candidato e colocou pessoas que não têm nem direito a votar. Totalmente ilegal essa convenção realizada aqui neste domingo”, declarou Maranhão.

“Vice-prefeita de Adriano Ramos é Fabiana Parro”

A coligação liderada por Adriano Ramos, “A Paranaguá de Todos” marcou para a tarde desta segunda-feira (5) o “anúncio do nome da pré-candidata a vice-prefeita da nossa coligação”. Será às 16h, no Hotel Camboa.

O nome escolhido foi de Fabiana Parro, do Instituto Peito Aberto, que realiza ações sociais em apoio à mulheres com câncer de mama.