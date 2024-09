IRG/TVCI: Adriano Ramos tem mais da metade da intenção de votos em Paranaguá

Arte: TVCI

O ex-vereador Adriano Ramos (Republicanos) aparece com 52,5% na primeira pesquisa registrada na Justiça Eleitoral das eleições em Paranaguá.

Em segundo lugar, aparece o candidato André Pioli (PSD), que tem apoio do governador Ratinho Junior e do prefeito Marcelo Roque: ele tem apenas 26,5%.

Dos entrevistados, 7,5% disseram que não sabem ou não responderam a pergunta, 6% votariam no Galo (PSB), 5% votariam em nenhum, branco ou nulo, 1% disse que votaria na Roselaine (PL), 1% votaria no Renato da Auto Escola Emanuel (PMB) e 0,5% votariam e Magin (PDT).

Os resultados são da pergunta estimulada, quando o nome dos candidatos é apresentado ao entrevistado.

Na resposta espontânea, Adriano Ramos tem mais do dobro do segundo colocado: 35% das intenções de voto, contra 15,5% de Pioli. Marcelo Roque (PSD), que não pode concorrer, tem 1%; Galo (PSB) 0,5%, mesmo número do ex-vice prefeito Arnaldo Maranhão (PL), que também não concorre. Não responderam ou ainda não sabem em quem vão votar 43,5% dos entrevistados.

Pioli é o mais rejeitado – Na rejeição, André Pioli tem o primeiro lugar. Perguntado em quem o eleito não votaria de jeito nenhum se as eleições fossem hoje, o candidato do PSD teve 30%. Nenhum, brancos e nulos somaram 19%; 15,5% não sabe ou não respondeu; Galo teve 12,5%, Magin, 8,5%. Adriano, 7,5%; Roselaine, 4%, e Renato, 3%.

A pesquisa foi encomendada pela TVCI ao IRG Pesquisa e ouviu 500 pessoas entre os dias 4 e 8 de setembro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 4,4% para mais ou para menos. Foi registrada na Justiça Eleitoral do Paraná com o número 09447/2024