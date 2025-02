Servidora municipal de Guaratuba terá conto no Programa Nacional do Livro Didático

Maria Wanda de Alencar Ramos, servidora do município de Guaratuba, terá conto integrando o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). A autora é a engenheira agrônoma e doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento. No momento, ela está cedida ao Instituto Água e Terra (IAT), onde exerce as funções de chefe da Área de Proteção Ambienta – APA Estadual de Guaraqueçaba e de coordenadora do Escritório Local do IAT, em Guaraqueçaba, compondo a equipe do Escritório Local do Litoral.

O conto “Nhá Cândida – A caiçara e o trabalho”, integrará o PNLD, voltado para o Ensino Médio de Jovens e Adultos (EM-EJA). A obra, que já fora divulgada neste jornal: https://www.correiodolitoral.com/conto-premiado-trata-da-invisibilidade-do-trabalho-da-mulher-do-campo/61509, foi premiada no concurso Litoral com Arte, da Prefeitura de Pontal do Paraná, em que aborda a sobrecarga de trabalho das mulheres do campo, considerado como não trabalho e sua invisibilidade. A temática foi reconhecida por sua relevância social e literária.

A solicitação de inclusão foi feita pela pesquisadora iconográfica Ana Cristina Melchert, que trabalha na composição do livro didático de Redação da Editora Global para o PNLD 2027. Segundo a pesquisadora, o material tem como objetivo promover a interpretação de textos e imagens, levando reflexões sobre temas sociais aos estudantes.

O conto retrata a realidade de Nhá Cândida, uma mulher caiçara cuja força e dedicação à vida no campo permanecem à margem do reconhecimento. A narrativa dá voz a tantas outras mulheres que, historicamente, desempenham papéis essenciais na sociedade, mas seguem invisibilizadas.

Para Maria Wanda, ver seu trabalho sendo considerado para um material didático de circulação nacional é motivo de grande alegria. “Porque trata das muitas mulheres, de onde vim e com as quais trabalho. Esse reconhecimento reforça a importância de trazer para o debate o papel das mulheres no trabalho, especialmente as mulheres do universo rural/campo, mais distantes, ainda, dos holofotes urbanos. Espero que o texto contribua para ampliar essa discussão nas salas de aula”, afirma a engenheira.

O Sindicato dos/as Engenheiros/as do Paraná (Senge-PR), onde ela atua, também publicou matéria celebrando a conquista e reafirmando seu compromisso em dar visibilidade a temas fundamentais para a sociedade, como equidade de gênero e reconhecimento do trabalho das mulheres em diferentes setores.

O Coletivo de Mulheres do Senge-PR destaca a importância dessa iniciativa, que valoriza as histórias das trabalhadoras e contribui para dar visibilidade às demandas das mulheres e de outros grupos historicamente invisibilizados. A presença desse conto em um material didático nacional é um passo significativo para ampliar o debate sobre desigualdade e reconhecimento do trabalho feminino.