Arte e cultura no Litoral do Paraná

O concurso de contos Meu escritor favorito selecionou o conto da escritora residente no Litoral do Paraná para compor uma coletânea.

O conto intitulado Canta patativa e encanta o sertão foi selecionado para compor o livro resultado do concurso. A escritora Maria Wanda de Alencar Ramos é nordestina e, segundo ela, apresentar a versão da sua relação com o poeta que compartilhou do mesmo território experienciado por ela, com as paisagens e histórias do povo sertanejo e da Caatinga é uma grande deferência.

O escritor é Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Patativa do Assaré, poeta cearense que retratou a dramática realidade nordestina de forma inspiradora, denunciando as diferenças sociais, a partir de sua linguagem e perspectiva da natureza, sensibilizando os habitantes de sua região, por que não dizer do mundo, pois ele foi estudado na Universidade de Sorbonne-França.

Patativa do Assaré

Maria Wanda é engenheira agrônoma, doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento. Conforme Maria, fazendo uma analogia com o litoral paranaense, onde os ambientes naturais são mais conhecidos e divulgados do que os povos e comunidades tradicionais caiçaras, que habitam o território, o Nordeste também é muito mais divulgado pelas belíssimas praias e outras paisagens naturais, do que pelos saberes do povo sertanejo e sua vasta tradição e cultura.

De modo que o conto, de acordo com a autora, demonstra que o litoral paranaense é composto de povos de muitas matizes, cores, rostos e expressões culturais de todas as regiões do Brasil e de outras nações do mundo. Esta diversidade é fundamental na constituição de uma sociedade democrática, representando a miscigenação e riqueza do povo brasileiro.

