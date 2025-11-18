Seu fim de semana merece algo diferente: explore filmes legais para assistir agora

Chega a sexta-feira e, com ela, a vontade de desacelerar, preparar a pipoca e curtir um bom filme. Mas a maratona, muitas vezes, começa antes mesmo de o filme iniciar: uma busca interminável por algo que agrade a todos, navegando por catálogos complexos e fazendo malabarismos com as assinaturas. Para simplificar a sua vida e garantir o entretenimento do fim de semana, uma nova opção chegou ao mercado, oferecendo uma seleção de filmes legais para assistir, de forma gratuita e descomplicada. Trata-se do Mercado Play, o novo serviço de streaming do Mercado Livre.

A plataforma surge como uma excelente alternativa para quem busca qualidade sem custo, com uma curadoria de títulos que vai do suspense à comédia, ideal para todos os gostos e momentos.

Planeje seu Fim de Semana Cinematográfico

Para ajudar na escolha, separamos algumas sugestões do catálogo “Em Destaque” do Mercado Play, organizadas pelo tipo de programa que você procura.

Para uma noite de adrenalina e mistério

Se a ideia é se prender no sofá com uma trama cheia de ação e suspense, o Mercado Play tem opções de peso. Que tal revisitar a tensão de “Guerra dos Mundos”? A versão de Steven Spielberg para o clássico da ficção científica continua sendo uma experiência eletrizante, com cenas de tirar o fôlego. Para quem prefere um mistério mais cerebral, “O Código Da Vinci” é a escolha perfeita. Acompanhar Robert Langdon, interpretado por Tom Hanks, em uma caçada por segredos históricos através da Europa é um programa que garante entretenimento inteligente do início ao fim.

Para dar boas risadas em família ou a dois

Às vezes, tudo o que o fim de semana pede é uma comédia leve e divertida. O catálogo resgata clássicos que são sinônimo de risada garantida. “Todo Poderoso”, com Jim Carrey, é uma daquelas comédias que agradam a todas as idades, com uma história original e mensagens positivas. Outra opção infalível é o clássico dos anos 80, “Curtindo a Vida Adoidado”. A jornada de Ferris Bueller matando aula por Chicago é um ícone da cultura pop e continua tão divertida hoje quanto na época de seu lançamento.

Para se emocionar com grandes histórias

Se o objetivo é assistir a um filme que toca o coração e fica na memória, o serviço também oferece dramas aclamados. “As Aventuras de Pi”, vencedor de quatro Oscars, é um espetáculo visual com uma história poderosa sobre fé e sobrevivência que encanta e emociona. Para uma trama baseada em fatos reais, “Prenda-me se For Capaz” conta a incrível história de um dos maiores falsificadores do século XX, em uma narrativa leve, divertida e com atuações brilhantes de Leonardo DiCaprio e Tom Hanks.

Como Funciona?

O acesso a todos esses filmes é mais simples do que parece. O Mercado Play está integrado ao aplicativo do Mercado Livre, que muitos moradores do litoral já utilizam para suas compras online. Não é preciso baixar um novo aplicativo nem fazer um novo cadastro. Basta abrir o app, encontrar a seção Mercado Play e escolher o filme.

É uma forma prática e inteligente de garantir o lazer do seu fim de semana, provando que para ter uma ótima sessão de cinema em casa, você não precisa de mais uma assinatura, mas sim da escolha certa.