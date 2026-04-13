TCP completa 28 anos como maior terminal do Sul do Brasil

História da empresa se conecta com a de colaboradores que avançaram na carreira junto com o Terminal

Foto: Cook Filmes / Divulgação TCP

A TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, completa 28 anos nesta segunda-feira, 13 de abril, consolidada como o maior terminal portuário da Região Sul do Brasil, segundo ranking da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). A data marca não apenas a trajetória de expansão da companhia, mas também simboliza transformações profundas na operação portuária nacional, refletidas na história de quem cresceu junto com o Terminal.

É o caso de Franciele Calado Galdino, analista comercial de armadores da TCP, que nasceu em Paranaguá no mesmo ano de fundação da empresa. Hoje, aos 28 anos, sua trajetória profissional acompanha de perto a evolução do Terminal, que, ao longo dos anos, se transformou em um ambiente altamente tecnológico e integrado ao comércio global.

“Quando entrei na TCP, muitos processos ainda eram feitos em papel e a estrutura era mais simples. Ao longo dos anos, acompanhei uma mudança significativa, com investimentos em tecnologia, modernização dos equipamentos e melhorias no fluxo operacional”, afirma.

Franciele ingressou na empresa em 2017 como aprendiz na área de faturamento. Ao longo dos anos, passou por diferentes áreas operacionais até chegar ao setor Comercial, atuando diretamente com armadores e com demandas que impactam a produtividade e a eficiência das escalas dos navios no Terminal. “Fazer parte dessa trajetória é motivo de orgulho. É acompanhar de dentro o crescimento de um dos principais terminais da América do Sul”, diz.

Crescimento acelerado e investimentos estruturais

Nos últimos anos, a TCP tem ampliado de forma consistente sua capacidade operacional. Em 2025, o Terminal movimentou 1,663 milhão de TEUs, volume 51% superior ao registrado em 2021, quando ultrapassou pela primeira vez a marca de 1 milhão de TEUs.

A evolução está diretamente ligada a um ciclo robusto de investimentos. Nos últimos cinco anos, foram aplicados mais de R$ 500 milhões em expansão e modernização da infraestrutura, incluindo a ampliação do pátio para armazenagem de contêineres refrigerados (reefer) — hoje o maior da América do Sul, com 5.280 tomadas —, a aquisição de novos equipamentos e a modernização dos acessos rodoviários, que elevaram em 200% a capacidade de fluxo de veículos no gate.

A companhia também tem avançado na eletrificação de operações e na adoção de soluções mais sustentáveis, como a conversão de guindastes de pátio (RTGs) de motores a diesel para grupos geradores elétricos e a aquisição de veículos elétricos. Outro importante avanço de infraestrutura está na expansão da capacidade ferroviária, incluindo a construção de uma terceira linha de trilhos dentro do pátio de operações, que deve elevar em aproximadamente 20% a capacidade do modal.

Segundo Rafael Stein, superintendente institucional e jurídico da TCP, para os próximos dois anos, estão previstos novos aportes de cerca de R$ 300 milhões destinados à aquisição de novos equipamentos, como guindastes STS, Terminal Tractors e Reach Stackers. Além disso, o pacote prevê a eletrificação de 37 guindastes RTG e a expansão da área reefer, que terá cerca de 6.000 tomadas .

“Chegar aos 28 anos como líder na Região Sul é resultado de uma estratégia consistente de investimento em infraestrutura, tecnologia e eficiência operacional. Ao longo dos últimos anos, ampliamos nossa capacidade, fortalecemos nossa conexão logística e evoluímos processos do Terminal para atender um comércio exterior cada vez mais dinâmico e exigente. Esse crescimento também passa pelas pessoas, que são parte fundamental dessa trajetória”, afirma Stein.

Infraestrutura estratégica e ganho de competitividade

Foto: Divulgação TCP

A TCP reúne hoje um conjunto de diferenciais logísticos que reforçam sua posição estratégica no comércio exterior brasileiro. O Terminal é o único do Sul do país com conexão direta entre a área alfandegada e um ramal ferroviário, responsável pela movimentação de cerca de 100 mil contêineres por ano e essencial para o escoamento de cargas como carnes, e papel e celulose.

Outro avanço recente foi a ampliação do canal de acesso ao Porto de Paranaguá, que passou de 12,10 metros para 13,30 metros de profundidade. A mudança permite a operação de navios com maior capacidade, com ganho de mais de 900 TEUs de contêineres cheios adicionais por escala, aumentando a eficiência logística para exportadores e importadores.

Além disso, a TCP se consolidou como o maior concentrador de serviços marítimos do Brasil, com 20 linhas e 23 escalas semanais regulares, incluindo rotas de longo curso e cabotagem. Em 2025, o Terminal ultrapassou pela primeira vez a marca de mil navios atendidos em um único ano, totalizando 1.019 atracações.

Impacto regional e geração de empregos

O crescimento operacional também se reflete na geração de empregos. Nos últimos cinco anos, o número de colaboradores da TCP passou de 1.239 para 1.665 profissionais, um aumento de 34%. Hoje, a empresa é o maior empregador privado do litoral do Paraná.

“Esse crescimento é acompanhado por uma estratégia estruturada de desenvolvimento de pessoas, com foco em formação, capacitação e oportunidades internas de carreira. A TCP busca preparar seus profissionais para acompanhar a evolução do Terminal, criando um ambiente que valoriza o aprendizado contínuo e o protagonismo dos colaboradores”, afirma Felipe de França, gerente de recursos humanos da TCP.

Para Franciele, esse desenvolvimento vai além dos números. “A TCP tem uma cultura muito forte de valorização das pessoas. Consegui me formar e crescer profissionalmente com o apoio da empresa. Isso faz toda a diferença na trajetória de quem está aqui”, afirma.

Filha de trabalhador portuário, ela diz que sua relação com o setor começou ainda na infância. “Meu pai já trabalhava no Porto antes mesmo de eu nascer. Cresci ouvindo histórias e isso despertou minha paixão pela área. De certa forma, minha história e a da TCP sempre estiveram conectadas.”

Com 28 anos de operação, a TCP combina expansão de capacidade, ganho de eficiência e investimento em pessoas para sustentar seu crescimento, refletindo a transformação de Paranaguá em um dos principais hubs logísticos do país.

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