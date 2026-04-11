Alemanha mira Porto de Paranaguá após acordo Mercosul-União Europeia

Comitiva alemã visitou a Portos do Paraná e avalia oportunidades comerciais

Foto: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

Associados da Câmara Brasil-Alemanha no Paraná conheceram de perto as operações e a produtividade dos portos paranaenses. Ao todo, 16 representantes de diversos setores empresariais foram recebidos pelo diretor empresarial da Portos do Paraná, Felipe Gama, nesta quinta-feira (9), e participaram de uma visita guiada ao Porto de Paranaguá.

“Eles ficaram muito entusiasmados com as possibilidades decorrentes do novo acordo entre Mercosul e União Europeia, que abre caminhos para a Alemanha, um dos nossos principais parceiros comerciais na Europa”, afirmou Gama. O acordo de livre comércio entre a União Europeia (UE) e o Mercosul entrará em vigor em caráter provisório a partir de 1º de maio e amplia o acesso a um mercado de cerca de 451 milhões de consumidores.

Segundo o gerente executivo da Câmara Brasil-Alemanha no Paraná, Augusto Michells, a visita integra o projeto Inspiration Tour, que prevê uma agenda de até 10 visitas guiadas a empresas de relevância no cenário econômico paranaense.

“Considerando a relação comercial entre Alemanha e Brasil, é fundamental conhecer os portos paranaenses, que funcionam como porta de entrada e saída de produtos alemães”, destacou Michells.

A comitiva foi composta por integrantes de nove empresas de diferentes setores, como a indústria de papel, o setor metalúrgico e prestadores de serviços, incluindo organizadora de feiras e escritório de advocacia.

Fonte: GCom Portos do Paraná