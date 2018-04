150 famílias recebem Certidão de Regularização Fundiária

As primeiras 150 famílias do novo projeto de regularização fundiária de Guaratuba receberam seus documentos, neste sábado (28). A entrega aconteceu no Salão Paroquial da Igreja São José Operário, no bairro Piçarras.

Deverão ser regularizados 1.000 imóveis no Piçarras e nos bairros Mirim e Carvoeiro pelo Programa Morar Legal, da Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná). Muitas das residências são posses ocupadas há mais de uma dezena de anos. O processo, conduzido pela empresa Henrique Imóvel Legal, que ganhou licitição da Cohapar, é administrativo, ou seja, não depende de decisão judicial, por isso é mais rápido.

O presidente da Cohapar, Nelson Cordeiro Justus, acompanhou o evento: “Guaratuba fez a lição de casa, agora 90% do processo está concluído e dentro de 60 dias vocês conseguem ter a documentação total”, declarou.

O deputado Nelson Justus também estava presente e reiterou a luta para as pessoas conseguirem a regularização: “A partir de hoje ninguém mais vai chamá-los de posseiros, vocês são proprietários, vocês têm esse direito garantido; a Prefeitura e o Governo do Estado garantiram esse direito”.

De acordo com o prefeito Roberto Justus as mil famílias beneficiadas vão receber seus documentos até o final do ano.

A moradora do Mirim Eliete Tavares, que trabalha no ramo pesqueiro, afirmou que tenta regularizar sua moradia há 9 anos: “Isso vai trazer muitos ganhos pra minha vida” comemorou.

Ragserv – Em Guaratuba, também acontece um outro projeto de regularização fundiária, mas via judicial, que é realizado pela empresa Ragserv desde 2009. Dezenas de famílias já receberam seus títulos de propriedade e puderam fazer as escrituras. São processos coletivos e individuais. Centenas ainda aguardam decisão da Justiça.

Com informações da Prefeitura de Guaratuba e arquivo do Correio do Litoral