Festival de Gastronomia Caiçara começa hoje em Pontal do Paraná

Tem início nesta terça-feira, 1º de julho, a 5ª edição do Festival de Gastronomia Caiçara, em Pontal do Paraná. O evento segue até o dia 31 e se firma como um dos maiores encontros culturais e gastronômicos do litoral paranaense. Promovido pela Prefeitura Municipal, em parceria com a Adetur Litoral, o festival valoriza a rica culinária local e celebra os saberes da cultura caiçara.

A grande protagonista do festival é a Cambira — prato típico feito com tainha defumada, tradicionalmente servido com pirão e banana. Muito além do sabor, a Cambira representa a história e as tradições das famílias caiçaras, sendo um símbolo de identidade e resistência cultural da região.

Este ano, 38 estabelecimentos já confirmaram presença e estarão oferecendo cardápios especiais com pratos à base de frutos do mar. Desses, 13 participam do Concurso Gastronômico, trazendo versões autorais e releituras criativas da Cambira ao longo de todo o mês.

Além da degustação, o evento promove experiências interativas, como oficinas e o tradicional Concurso Gastronômico, que volta com força total e apresenta uma grande novidade em 2025: a criação da categoria “Melhor Cambira Tradicional – Iniciante”, voltada a novos talentos da culinária.

Essa nova categoria foi pensada especialmente para acolher e incentivar aqueles que estão começando no universo da gastronomia caiçara. A proposta é abrir espaço para novos empreendedores que desejam se aventurar no preparo dessa receita clássica, preservando suas raízes e experimentando novas possibilidades.

Com isso, o festival amplia seu alcance e reforça seu papel como promotor da cultura local. A inclusão de iniciantes na competição fortalece a cadeia produtiva da gastronomia regional e cria oportunidades para que mais pessoas se conectem com o patrimônio culinário de Pontal do Paraná.

Categorias do concurso gastronômico:

Melhor Cambira Tradicional – Especialista

Melhor Cambira Tradicional – Iniciante (nova categoria)

Melhor PF Caiçara com Cambira

Melhor Petisco Caiçara (releitura da Cambira)

As inscrições foram prorrogadas até 3 de julho e podem ser feitas pelo formulário online: https://forms.gle/6yfq4Gn5zbXjJf7n6

Tradição e aprendizado à mesa

Nos dias 14 e 15 de julho, o festival também contará com workshops gastronômicos, com foco no uso de ingredientes regionais, técnicas da culinária caiçara e troca de experiências entre empreendedores e convidados especiais.

Com pratos carregados de memória, criatividade e sabor, o Festival de Gastronomia Caiçara transforma o mês de julho em uma verdadeira celebração da cultura local, fortalecendo a econom