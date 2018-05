Explosão em barco provoca queimaduras em três trabalhadores

Explosão em um barco de pesca deixou três homens gravemente feridos, na tarde desta segunda-feira (30), em Guaratuba.

O acidente aconteceu por volta das 14h, no atracadouro da empresa João Sulim Pescados, às margens da baía de Guaratuba, no bairro Piçarras.

Alex Rocha, Marcio Antunes Lemos e Leandro João Cardoso estavam fazendo a manutenção do barco quando ocorreu a explosão – segundo as primeiras informações, provocada pela faísca de uma furadeira em contato com material inflamável.

Márcio, conhecido como “Piquê”, teve queimaduras em grande parte do corpo e foi transferido de helicóptero para o Hospital Evangélico, em Curitiba. Desde a noite de segunda até o final da tarde desta terça-feira (1º) estava sedado e entubado (coma induzido). Amigos informaram que o boletim médico dizia que seu estado é grave, mas estável.

Alex foi transferido, na segunda-feira, de UTI Móvel, para o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá. Nesta terça já estava na UTI do Hospital Evangélico.

Leandro, que teve queimaduras menos graves, está sendo atendido no Pronto Socorro de Guaratuba. Ele deverá ser levado nesta quarta-feira (2) para ser avaliado por um especialista no Evangélico, que é o hospital referência no Paraná em queimados.

O prefeito Roberto acompanhou todo o atendimento e informou pelas redes sociais sobre as providências dele e do deputado Nelson Justus para conseguir transporte aéreo e o atendimento urgente que a situação exigia.

A Capitania dos Portos do Paraná abriu inquérito administrativo para apurar as causas do acidente.

A câmera de vigilância em uma marina que fica ao lado do embarcadouro registrou as pessoas tentando acudir os feridos momentos momentos depois do acidente. O vídeo foi divulgado nas redes sociais.