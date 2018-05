Iapar mostra alternativas para a agricultura do Litoral na Feira de Morretes

Acontece até domingo (6) a XXXV Festa Feira Agrícola e Artesanal de Morretes.

Segundo a Prefeitura Municipal a previsão é que cerca de 100 mil pessoas passem pelo evento nos dez dias de Feira, que reúne mais de 70 barracas com alimentos e produtos típicos da região: palmito de pupunha e juçara, frutas e legumes, compotas de frutas nativas, balas de banana e gengibre, chips de aipim, mandioca, pimentas, plantas ornamentais, floricultura, além do melhor da culinária como o barreado e ainda a tradicional cachaça de Morretes.

Em seu estande, o Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) apresenta os trabalhos realizados na estação experimental de Morretes, com destaque para as palmeiras produtoras de palmito (pupunha, palmeira real, juçara, açaí e juçaí) e o suco de açaí com frutos da juçara, além de outras atividades desenvolvidas como o sistema de produção de leite e carne de búfalos, as plantas potenciais para o litoral (como o cupuaçu, graviola, araça goiaba, cambuci, jambo vermelho, jenipapo, cajá mirim, entre outras), especiarias e aromáticas, o melhoramento genético de mandioca, estudos para viabilizar a produção do maracujazeiro, além de alternativas para compostagem doméstica com uso de minhocas.