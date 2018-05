Morre Alex Rocha, ferido na explosão de barco em Guaratuba

O pescador Alex Rocha não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na madrugada desta quarta feira (9), no Hospital Evangélico, em Curitiba.

O acidente aconteceu no dia 30 de abril quando três pescadores estavam efetuando manutenção no barco. Houve uma explosão no porão e os trabalhadores sofreram queimaduras graves.

De acordo com informações, Alex sofreu queimaduras em 85% do corpo. Também foram atingidos pelas explosões Marcio Antunes Lemos, o Piquê, que continua internado, e Leandro João Cardoso, que teve queimaduras menos graves.

Segundo informações da família divulgadas pela Rádio Litorânea, o corpo será velado na Capela São José Operário, no bairro Piçarras. O sepultamento será às 17h, no Cemitério Bom Jesus, no Cohapar.

Com informações da Rádio Litorânea