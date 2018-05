Governo ouve moradores e destaca apoio à calçada para o ferryboat

O Governo do Paraná ouviu moradores de Guaratuba que mostraram grande satisfação com a calçada que está sendo feita na PR-412, acesso ao ferryboat e ao bairro de Caieras, a partir do quartel do Corpo de Bombeiros. “A obra é do Governo do Estado, que investe R$ 137 mil”, informa a Agência de Notícias do Paraná, veículo oficial.

Trânsito – Iniciada no final de abril, a obra já atingiu 50% de execução. A previsão do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) é entregar a nova calçada no começo do segundo semestre.

Para o bombeiro Cícero André Lopes, que passa pelo local com frequência para trabalhar, o maior benefício é a segurança. “Nós ficamos expostos aos riscos do trânsito pesado. Já ocorreram vários acidentes por aqui, por isso essa obra é importante e só vem para somar”, afirmou.

Caieiras – Quem mora ou trabalha no bairro Caieiras e precisa passar pelo trecho, também está contente com a iniciativa. Maria Helena Pacheco é professora de uma escola da região e tem que transitar pelo local para acessar o bairro. “Eu passo por aqui pelo menos três vezes por semana. É muito complicado. Essa calçada será ótima e vai trazer muito mais segurança para nós”, disse ela.

Já o estudante Jonhy Freitas, morador do bairro, explica que a situação fica ainda pior nos fins de semana, por conta do fluxo intenso de veículos. “Temos que disputar espaço com os carros que vêm para a praia, por isso fica muito mais difícil passar por aqui”, contou. Para ele, a implantação da calçada vai mudar essa realidade e garantir que o trajeto seja mais tranquilo e seguro.

A obra – Com 670 metros de extensão e 1,20 metro de largura, a calçada está sendo implantada do lado esquerdo da rodovia sentido ferryboat, entre a Avenida Marechal Hermes e a Rua Nossa Senhora de Lourdes. O projeto contempla ainda a limpeza dos arredores, aterro, regularização de subleito, assentamento de paver, colocação de placas de concreto armado onde fica a canaleta, meio-fio, plantio de grama e sinalização horizontal. A obra está na fase de concretagem das placas que serão colocadas sobre a sarjeta.

Fotos: Henrick Loyola Porzycki/SEIL