UFPR Litoral retoma aulas e debate greve dos caminhoneiros

A Universidade Federal do Paraná – Setor Litoral altera o calendário de alguns eventos e retoma as aulas e discute, nesta quarta-feira (6), “Os movimentos de greve e o destino do petróleo brasileiro: atores, interesses e conflitos”.

Os debatedores convidados são:

– Eduardo Salamuni (geólogo, ex-presidente da Mineropar, professor de Geologia na UFPR).

– José Lannes (economista, vice-coordenador do Bacharelado em Gestão em Empreendedorismo/UFPR) e Augusto Clemente (cientista político, coordenador do Bacharelado em Administração Pública/UFPR).

Mediação: Elisiani Tiepolo (licenciada em letras, professora do curso de Licenciatura em Linguagem e Comunicação/UFPR)

Data: 6/6 (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Auditório da UFPR Litoral (Caiobá/Matinhos)

Programação do mês de junho

6/6 – Aula pública: Os movimentos de greve e o destino do petróleo brasileiro: atores, interesses e conflitos

12/6 – Programação de aniversário de Matinhos, na Praça Central de Matinhos.

15 a 17/6 – Circuito de Cultura e Arte da UFPR (Praça de Matinhos e UFPR Litoral) –www.litoral.ufpr.br/portal/culturarte/.

20/6 – Festival das Interações Culturais e Humanísticas (FICH) da UFPR Litoral.

Circuito Cultura e Arte UFPR

12 de junho (terça-feira – aniversário de Matinhos)

Local: Praça Central de Matinhos

20h – Apresentação do pianista Estefan Iatcekiw

15 de junho (sexta-feira)

Local: Auditório da UFPR Setor Litoral

13h30 – Abertura oficial do Circuito

14h – Simpósio de Gestão e Políticas Culturais do Litoral do Paraná

17h30 – Abertura e lançamento do catálogo da exposição “Deuses que Dançam”

20h30 – Peça Teatral “Sociedade dos Ratos” da PalavrAção Cia. de Teatro da UFPR (classificação 12 anos)

16 de junho (sábado)

Local: Praça central de Matinhos

10h às 18h – Feira cultural e artística – Estandes

10h às 20h – Praça de alimentação

Apresentações artísticas

10h30 às 11h30 – Orquestra Latino Americana da Unespar

11h30 às 12h – NG Rap

12h30 às 13h30 – The Professors

14h às 15h – Flores Jahmor

15h às 16h – Guarnicê

16h às 17h30 – Pecora Loca

17h30 às 18h – Trupifania

18h às 19h – Musical Caiçara do SESC Caiobá

20h40 às 22h – Grupo Madrigal da UFPR (Igreja Matriz de Matinhos)

17 de junho (domingo)

Local: Praça Central de Matinhos

10h às 18h – Feira cultural e artística – Estandes

12h às 15h – Praça de alimentação

15h às 17h – Transmissão em telão do jogo Brasil x Suíça

Apresentações artísticas

12h às 13h – O Mar e o Samba – Marjori

13h30 às 15h – Roda de Samba Maria Navalha

17h às 18h – Boogie Jump

18h30 às 19h30 – Clube do Baixo Guaíra