Prefeitura de Guaratuba credencia médicos psiquiatras

O Município de Guaratuba publicou edital para credenciar médicos psiquiatras para atuação no Serviço de Saúde Ocupacional.

O serviço regulamenta os procedimentos que incluem atestados médicos de justificativas de faltas por ocasião de tratamentos de saúde, de licenças de saúde, entre outros.

O valor da hora de serviço é de R$ 110,00. Estão previstos recursos de R$ 86.900,00 para pagamento de 790 horas estimadas no período de um ano.

No site oficial, o prefeito Roberto Justus, explica que “são muitos os afastamentos de servidores com justificativa de depressão e ansiedade, razão pela qual a contratação do médico psiquiatra é imprescindível”.

Os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Administração, através do telefone (41) 3472 8521 e com o Departamento de Licitações no (41) 3472 8576 ou via e-mail: licitacao@guaratuba.pr.gov.br.

O acesse aqui o Edital de Chamamento Público