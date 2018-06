Governadora autoriza licitação para duplicação da JK, em Matinhos

A governadora Cida Borghetti autorizou nesta terça-feira (12) a publicação do edital de licitação para duplicação da avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, em Matinhos. O investimento previsto é de R$ 37 milhões.

A assinatura da autorização foi feita durante o desfile comemorativo do aniversário de 51 anos do município. Ao lado do prefeito Ruy Hauer, estavam os prefeitos de Guaratuba, Roberto Justus, e Marcelo Roque, de Paranaguá, e o ex-governador Beto Richa.

A avenida JK receberá, além de pistas duplas, contornos, rotatória, ciclovias, calçadas, passagens elevadas, implantação de semáforo e de nova sinalização. As obras abrangem o trecho entre o prédio da prefeitura e o acesso ao ferryboat.

O projeto de modernização da JK foi doado pela prefeitura e revisado pelo DER-PR. O orçamento definitivo está sendo finalizado, mas a estimativa de investimento é de R$ 37 milhões. Devido às características da região, serão necessários muitos serviços de drenagem no trecho.

A previsão do DER-PR é lançar o edital de licitação até o final deste mês de junho.

Drenagem e desapropriações – Até sexta-feira (15) serão firmados dois convênios necessários para a execução da obra. Um com o Instituto das Águas do Paraná, que fiscalizará a adequação do canal de drenagem existente na via, que será concretado. Outro com a prefeitura de Matinhos, que ficará responsável pelas desapropriações e por questões ambientais, como obtenção de licenças necessárias para a duplicação.

Ouvidoria – A governadora Cida Borghetti também mencionou a inauguração, como parte das comemorações de aniversário de Matinhos, do telefone 156, canal de comunicação da prefeitura com a população. O projeto é uma parceria do município com o Governo do Estado, por meio da Celepar, responsável pela tecnologia do sistema.