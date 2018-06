Samu do Litoral recebe novos veículos

O secretário de Estado da Saúde, Antônio Carlos Nardi, acompanha nesta quinta-feira (21) ações da Saúde no litoral paranaense. A agenda começa as 9h com visita ao Hospital Regional de Guaraqueçaba e entrega de dois veículos do transporte sanitário ao município.

A partir das 11h, participa da posse da nova diretoria do Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá. O novo diretor-geral será o médico Rene Crepaldi Junior.

Após a cerimônia, será formalizada a entrega de veículos para transporte sanitário para os municípios de Guaratuba, Antonina, Matinhos e Paranaguá, além de uma ambulância do Ministério da Saúde para o Samu de Morretes.

Em Pontal do Paraná, serão entregues dois geradores ao município. Os equipamentos irão para as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Praia de Leste e Shangri-lá. A entrega acontece às 14h45 na UPA de Praia de Leste.

MUTIRÃO – Para finalizar, Antônio Carlos Nardi acompanhará um mutirão de cirurgia de catarata a partir das 16h30. Os procedimentos serão feitos no Hospital Doutor Sílvio Bittencourt Linhares, em Antonina.

Em março e abril outros dois mutirões de catarata aconteceram no Litoral, com 1.200 cirurgias.

VISITA AO HOSPITAL REGIONAL DE GUARAQUEÇABA

Data: quinta-feira (21) .

Horário: 9 horas.

Local: Hospital Regional de Guaraqueçaba – Rodovia Deputado Miguel Bufara, PR-405 – Guaraqueçaba/PR.

POSSE NOVA DIRETORIA DO HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL E ENTEGA DE VEÍCULOS

Data: quinta-feira (21).

Horário: 11 horas.

Local: 1ª Regional de Saúde – Avenida Coronel José Lobo, 547 – Paranaguá/PR.

ENTREGA DE GERADORES A PONTAL DO PARANÁ

Data: quinta-feira (21).

Horário: 14h45.

Local: Unidade de Pronto Atendimento da Praia de Leste – PR 417, Km 19.5 – Praia de Leste. Pontal do Paraná/PR (atrás da Prefeitura).

MUTIRÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA

Data: quinta-feira (21).

Horário: 16h30.

Local: Hospital Doutor Sílvio Bittencourt Linhares – Avenida Thiago Peixoto, 274, Antonina/PR.