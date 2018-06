Guaratuba, Matinhos e Paranaguá se unem para vender destino Litoral

Guaratuba, Matinhos e Paranaguá montaram um estande conjunto de 21m2 no Festival das Cataratas e terão uma presença destacada no principal evento de turismo do Brasil focado no Mercosul.

O 13º Festival das Cataratas começou nesta quarta-feira (20) e vai até sexta-feira (22), em Foz do Iguaçu. A caravana de Guaratuba, que participa pela quarta vez do evento, foi organizada pela equipe da Secretaria da Cultura e do Turismo. A caravana conta com artesãos e empresários e funcionários de empresas ligadas ao turismo. Fazem parte da comitiva do Município o prefeito Roberto Justus, o vice-prefeito Jean Colbert Dias, a secretaria da Cultura e do Turismo, Elaine Fogaça Dias, o ouvidor Vandir Esmaniotto, as servidoras Debura Aquino e Rita de Oliveira e a primeira-dama Flávia Justus.

O objetivo é “vender” o destino turístico do Litoral e de cada uma das cidades para o público do evento, formado principalmente por agentes de viagens do Brasil, da Argentina, Paraguai e Chile.

A programação do Festival das Cataratas conta com o Salão de Turismo de Compras, Salão Adventure Cataratas, Salão E-Marketing Cataratas, Expo Hotel Cataratas, Salão de Turismo Cultural e Espiritualidade, Salão Mice Cataratas, Mostra Regional de Produtos Sustentáveis e Salão E-Marketing Cataratas, Arena Gastronômica, Mostra Regional de Produtos Sustentáveis, e 1ª Mostra de Municípios Turísticos – Paraná Turismo.

13º Festival das Cataratas

20, 21 e 22 de junho

Local: Rafain Palace Hotel & Convention

Foz do Iguaçu