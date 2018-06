Jogos Abertos recomeçam em Guaratuba: S. J. dos Pinhais já é campeã no basquete

A segunda etapa da fase regional dos Jogos Abertos do Paraná disputada em Guaratuba teve início nesta sexta-feira, com duas partidas do basquetebol masculino válidas pela quarta das cinco rodadas da chave única. Mesmo com dois jogos a serem disputados na manhã de sábado, o título já tem seu dono: a equipe de São José dos Pinhais, que bateu Campo Largo nos últimos segundos de um jogo intenso realizado no Ginásio José Richa.

Para conquistar a medalha de ouro, foram necessários 4 jogos com 4 vitórias, as quais começaram a ser colecionadas ainda no primeiro final de semana de JAPS. O primeiro resultado foi obtido em Matinhos, em uma vitória de 59 x 15 contra os donos da casa, já que o basquetebol estava sendo disputado na Arena Vicente Gurski. No dia seguinte, foi a vez de Fazenda Rio Grande ser superada pelo placar de 90 x 43.

Com a vantagem de jogar em Matinhos, São José dos Pinhais não tomou conhecimento da equipe da cidade-sede dos JAPS. Guaratuba não contou com a força de sua torcida na cidade vizinha, e acabaram sendo derrotados por 25 x 97. Só faltava mais uma partida para os sãojoseenses, logo contra os atuais tricampeões da fase regional: Campo Largo. Mas ainda havia duas semanas para treinar e focar no retorno ao litoral paranaense.

Dito e feito! O resultado positivo foi alcançado, mas de uma forma dramática! Os campolarguenses impuseram sua força logo no primeiro quarto, vencendo por 18 x 10. A segunda etapa foi um pouco mais equilibrada, mas ainda com vantagem para Campo Largo que venceu a parcial por 20 x 18 (placar: 38 x 28). Mas aí veio o terceiro quarto e São José dos Pinhais passou a controlar as ações em quadra, diminuindo a diferença no placar para apenas 4 pontos, e fechando a etapa com 21 x 15 (53 x 49). Faltava pouco para superar o adversário, mas as emoções ainda estavam guardadas para os últimos segundos do jogo.

O público presente ao Ginásio presenciou uma intensa troca na liderança do marcador durante todo o último quarto: São José dos Pinhais passou à frente do placar ainda no início da etapa, mas Campo Largo respondia com sua força, e roubava novamente a vantagem no marcador. A vibração nos bancos de suplentes das duas equipes eram intensas, e os atletas respondiam com muita dedicação em quadra.

Com menos de um minuto para acabar o jogo, a partida estava empatada em 68 pontos, mas a equipe de Campo Largo passou a frente com a conversão de um lance livre. Logo em seguida os atuais tricampeões da regional recuperaram a posse de bola, e deram a impressão que poderiam abrir uma vantagem ainda maior para garantir o resultado, mas a bola não caiu na cesta! Era a chance de São José dos Pinhais tentar virar o marcador, e a bola do jogo estava nas mãos de seu capitão, Ivan Falco, que superou a marcação adversária e converteu o último arremesso para soltar o grito de campeão.

“Acho que eu gritei como nunca, pois não tinha essa sensação há muito tempo!”, disse o capitão sãojoseense, que descreveu a sensação de converter o arremesso decisivo. “Já joguei em grandes clubes, e em várias equipes, e uma sensação como esta fazia muito tempo que não tinha. É algo maravilhoso este gostinho que só o basquete nos traz. É demais!”.

Argentino de nascimento, mas criado em São José dos Pinhais, Ivan explicou como é disputar uma partida pegada contra um adversário difícil, como Campo Largo. “Um jogo como este é duro! Ainda mais porque o nervosismo fica à flor da pele, as pernas dão uma travadinha e o corpo não responde direito, mas nestas horas tem que ir na raça, na marra e no coração, e foi o que o time fez. Graças a Deus, com muito trabalho, e muito treinamento, fomos merecedores e saímos com a vitória!”, disse o capitão, emocionado pelo título por seu município adotivo.

“É um sonho que estou realizando, já que desde pequeno eu sonhei em jogar na categoria adulta representando minha cidade, e nunca tive a oportunidade. Eu tinha me afastado um pouco das quadras e acabei recebendo este convite justo neste ano. Agradeço a São José dos Pinhais por me dar esta oportunidade, e agora espero fazer uma ótima campanha na próxima fase dos JAPs!”

Quem também comemorou muito o título foi Adilson Novak Junior, técnico da equipe sãojoseense. “No ano passado fizemos um belo jogo contra Campo Largo, mas não deu, e desta vez vencemos na última bola! Estamos resgatando o basquetebol masculino de nosso município, e é muito gratificante conseguir esta vitória. Deixa a gente emocionado, já que o feminino está consolidado na divisão A, mas o basquete masculino de São José dos Pinhais não ia para a fase final há muitos anos. Nesta temporada conseguimos nos organizar melhor e resgatamos alguns atletas, como o próprio Ivan, que foi revelado na nossa base, mas acabou indo jogar fora de casa. Queria dar o parabéns para a prefeitura de São José dos Pinhais pelo apoio dado ao basquetebol em nosso município”.

Adilson falou sobre os planos para o basquetebol de seu município, que agora tem pela frente a fase Final da Divisão B dos Jogos Abertos do Paraná. “São José dos Pinhais tem muita tradição no basquetebol, e o nosso grande objetivo nesta temporada é estar na Divisão A dos JAPS tanto no masculino, como no feminino”, disse o técnico’, que revelou um desafio ainda maior para um médio prazo: “Estamos buscando recursos para um outro objetivo, que é disputar o campeonato brasileiro de basquetebol, começando pela Liga Ouro. Nosso projeto está começando, mas quem sabe daqui a uns 3 ou 4 anos, poderemos estar no NBB, assim como Campo Mourão. Levar o basquetebol de São José dos Pinhais a este nível seria um sonho para mim, que estou na Secretaria de Esportes há 12 anos. Já vi grandes equipes sãojoseenses jogarem o campeonato brasileiro, e poder fazer parte disso novamente será muito legal!”

Confira os resultados do Basquetebol Masculino na fase regional dos JAPs:

08/6: Fazenda Rio Grande 39×50 Campo Largo

08/06: Matinhos 15×59 São José dos Pinhais

09/06: Fazenda Rio Grande 39×50 São José dos Pinhais

09/06: Campo Largo 94×30 Guaratuba

10/06: Guaratuba 25×97 São José dos Pinhais

10/06: Fazenda Rio Grande 50×39 Matinhos

22/06: Matinhos 54×55 Guaratuba

22/06: São José dos Pinhais 70×69 Campo Largo

23/06 – 09h00: Guaratuba x Fazenda Rio Grande

23/06 – 10h30: Campo Largo x Matinhos

Texto e fotos: Vinícius Araújo / SEET