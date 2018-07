Etapa decisiva nos Jogos da Juventude

Num domingo de decisão de Copa do Mundo, a neblina apareceu forte em Guaratuba no segundo dia de disputas da fase regional 1 dos 31º Jogos da Juventude do Paraná. A etapa termina nesta segunda-feira.

No futebol, à tarde, São José dos Pinhais e Campina Grande do Sul se enfrentaram no campo do Figueira sob uma forte névoa o que não impediu uma partida bem disputada. O time de São José levou a melhor e venceu Campina Grande do Sul por 2 a 0.

Nas outras partidas da Figueira, Paranaguá se reabilitou e venceu Pontal do Paraná por 4 a 0. Já Araucária começou vencendo ao derrotar Pinhais por 1 a 0. No estádio Acir Braga, a equipe da cidade-sede voltou a perder desta feita para Campo Magro por 4 a 1. Nas outras partidas. Guaraqueçaba conquistou a primeira vitória ao derrotar Quatro Barras por 1 a 0. Na outra partida, Piraquara venceu Matinhos por 2 a 1 enquanto Colombo voltou a vencer superando Campo Largo por 2 a 1.

Na rodada do basquete, realizada novamente na Arena Vicente Gursk, em Matinhos, Paranaguá obteve a sua segunda vitória na disputa ao vencer Piraquara por 64 a 45. Campina Grande do Sul se reabilitou da derrota na estreia e venceu Campo Largo por 57 a 54. Quem também teve nova vitória na disputa foi Fazenda Rio Grande que superou São José dos Pinhais por 79 a 73.

No futsal, nas partidas da manhã no Ginásio de Esportes José Richa, Araucária estreou com vitória superando Antonina por 7 a 3. Piraquara se reabilitou na disputa e venceu Campina Grande do Sul por 6 a 3. Já Almirante Tamandaré conquistou a segunda vitória ao derrotar Pontal do Paraná por 4 a 2. Nas partidas da tarde, Balsa Nova conquistou a primeira vitória ao derrotar Itaperuçu por 4 a 2. E Colombo voltou a comemorar nova vitória, desta feita sobre Lapa por 2 a 0. Fechando a rodada, o time da casa venceu Matinhos por 5 a 4.

No futsal feminino, no ginásio do Piçarrras, Campina Grande do Sul goleou Itaperuçu por 5 a 1.Campo Magro derrotou Araucária por 7 a 0, enquanto Fazenda Rio Grande venceu Antonina por 4 a 3. Já Piên derrotou Balsa Nova por 4 a 0. Na única partida disputada no ginásio José Richa, Lapa venceu Guaratuba por 6 a 2;

No handebol feminino, no ginásio do Piçarras, pela manhã, a equipe de São José dos Pinhais obteve a segunda vitória. Neste domingo derrotou Paranaguá por 17 a 10. Já Araucária estreou vencendo Fazenda Rio Grande por 36 a 10.

No handebol masculino, na Arena Gursk, Curitiba e Quatro Barras voltaram a ganhar. Os curitibanos venceram Paranaguá por 36 a 3, enquanto Quatro Barras passou por Fazenda Rio Grande por 36 a 15. O time de Guaratuba fechou a rodada perdendo para Araucária por 26 a 20. Numa partida bem disputada, Antonina venceu Campina Grande do Sul por 15 a 14.

No vôlei feminino que é disputado no ginásio de Coroados, a equipe de São José dos Pinhais somou mais uma vitória neste domingo ao derrotar Paranaguá por 2 a 0 (25/14 e 25/14). Colombo se reabilitou na disputa ao vencer Matinhos por 2 a 0 (25/17 e 25/11). Araucária também continua 100% e neste domingo derrotou Campo Largo por 2 a 0 (25/19 e 25/18). Na partida da tarde, Piraquara venceu Guaratuba por 2 a 1, parciais de 14/25, 26/24 e 15/9.

No vôlei masculino, o time da cidade-sede está fazendo bonito e voltou a vencer neste domingo. Numa nova disputa com outra equipe do Litoral, os guaratubanos venceram Antonina por 2 a 0 (25/17 e 25/18). Na mesma rodada, Colombo ganhou de Matinhos por 2 a 0 (25/17 e 25/11), mesmo placar da vitória de Campo Largo sobre Campo Magro (25/19 e 25/15).

