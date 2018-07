Guaratuba fará vacinação nas escolas em agosto

A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba programa para agosto a vacinação nas escolas, no reinício das aulas. Também participará da campanha nacional de vacinação contra sarampo e poliomielite.

Equipes da Estratégia Saúde da Família farão vacinação contra meningite C, direcionada para adolescentes, de ambos os sexos, com idade entre 11 e 14 anos. Para o HPV, os alvos serão as meninas com idade entre 9 e 14 anos e os meninos entre 11 e 14 anos de idade.

“As ações de vacinação estão sendo estendidas as escolas para atingir um maior número de adolescentes que, muitas vezes, não tem o hábito de procurar as Unidades de Saúde”, explica o secretário da Saúde, Alex Elias Antun. Além da vacina, eles receberão orientações das enfermeiras e professores quanto à importância desta imunização.

“Queremos ressaltar que os responsáveis podem e devem levar seus filhos as Unidades de Saúde para vacinação; as vacinas estão disponíveis durante todo o ano em todas as Unidades de Saúde e os profissionais preparados para receber a população”, acrescenta o secretário.

Além da meningite e HPV, os postos de saúde tem vacinas contra outras doenças, inclusive sarampo e poliomielite, que terão uma campanha nacional de vacinação entre os dias 6 e 31 de agosto. Em 18 de agosto haverá o Dia da Mobilização Nacional para todas as crianças de um ano a menores de cinco anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias).

Para quem nunca foi vacinado contra o sarampo: são duas doses até 29 anos e uma dose entre 30 a 49 anos de idade.