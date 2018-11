Morro Grande, Descoberto, Prainha e Cabaraquara terão linhas de vans

Igreja de São Pedro, no Morro Grande, perto da divisa com Santa Catarina, na PR-412

A Prefeitura de Guaratuba espera que antes do final de dezembro já estejam operando as três novas linhas de transporte coletivo para comunidades afastadas do Centro.

A concorrência pública nº 6/2018 começou em setembro e a abertura dos envelopes com as propostas está prevista para o dia 21 de novembro. O transporte será feito por vans com capacidade entre 8 e 16 passageiros.

São três lotes em licitação, com concessões pelo período de 5 anos. Será escolhida a empresa que obtiver a maior pontuação de acordo com a idade dos veículos e a menor tarifa:

Linha 1: Cabaraquara – Prainha – 12 Km, com saída na praçaCoronel Alexandre Mafra (tarifa máxima de R$ 4,00)

Horários:

Praça Alexandre Mafra: Segunda a sexta 6:30 – 9:30 – 13:30 – 16:30

Praça Alexandre Mafra: Sabados, domingos e feriados 9:30 – 13:30 – 16:30

Cabaraquara: Segunda a sexta 7:30 – 10:30 – 14:30 – 17:30

Cabaraquara: Sábados, domingos e feriados 10:30 – 14:30 – 17:30

Linha 2 – Morro Grande – 14,5 Km, com saída na rua MinasGerais, no Coroados (tarifa máxima de R$ 5,00)

Horários:

Coroados Segunda a sexta 6:30 – 9:30 – 12:30 – 15:30 – 17:30

Coroados: Sábados, domingos e feriados 8:30 – 14:30

Morro Grande: Segunda a sexta 7:45 – 10:45 – 13:45 – 16:45 – 18:45

Morro Grande: Sábados, domingos e feriados 10:45 – 15:45

Linha 3 – Descoberto – 36 Km, com saída na rua Minas Gerais,no Coroados, passando pelas localidades de Cedro, Empanturrado, Descoberto eRiozinho (tarifa máxima de R$ 9,00).

Horários:

Coroados: Segunda a sexta 6:30 – 11:00 – 15:00

Coroados: Sábados, domingos e feriados 8:30 – 15:00

Descoberto: Segunda a sexta 9:30 – 13:00 – 17:00

Descoberto: Sábados, domingos e feriados 11:30 – 18:00

Uma passagem – Os passageiros das linhas Morro Grande e Descoberto poderão fazer o transbordo no Coroados com um ônibus urbano da linha Barra do Saí-Mirim, que passa pelo Centro, e desta forma pagarão uma única passagem.

Linha temporária – De acordo com a Prefeitura, as novas linhas poderão entrar em operação no dia 15 de dezembro. “Para que a população não tenha descontinuidade de acesso ao serviço, à concessionária de transporte Oceânica disponibilizou um ônibus para fazer a linha Morro Grande – Coroados até que se se inicie a concessão através do processo licitatório do transporte rural em andamento”, informou a Prefeitura.

A Oceânica chegou a informar que a linha temporária do Morro Grande deixaria de operar no dia 1º de novembro – na verdade vai funcionar até que a nova empresa assuma a linha definitiva.