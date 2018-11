Ação Integrada de Fiscalização fecha oito pontos comerciais em Guaratuba

Prefeitura de Guaratuba, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Conselho realizaram, no final de semana, uma Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu) em diversos locais da cidade.

Foram oito pontos comerciais fechados e dezenas de autuações. Confira o saldo da operação.

Sexta-feira, dia 2

11 pontos fiscalizados, 4 pontos fechados, 32 autuações administrativas, 14 pessoas abordadas, 251 pessoas no local, 1 veículo abordado, 10 autos de infração de trânsito, 1 veículo recolhido ao pátio, 1 termo circunstanciado por perturbação do sossego, ponto orientado, 3 acionamentos de populares no 190.

Sábado, dia 3

11 pontos fiscalizados, 2 pontos fechados, 22 autuações administrativas, 1 ponto desativado, 7 pontos encontrados fechados, 13 pessoas abordadas, 237 pessoas no local, 2 termos circunstanciados de infração penal, 1 por desobediência e outro por perturbação de sossego.

Domingo, dia 4

4 pontos fiscalizados, 2 pontos fechados, 9 autuações administrativas, 7 pontos encontrados fechados, 1.163 maços de cigarros aprendidos, 4 pessoas abordadas, 1 detida, 49 pessoas no local e 1 boletim de ocorrência por contrabando/falsificação de documento particular.



















Fontes: Polícia Militar e Prefeitura de Guaratuba