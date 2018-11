Feriado movimentado termina com comoção por morte de turista

O grande movimento no Litoral neste feriado prolongado de 15 de novembro traz expectativa positiva para a temporada, mas trouxe incidentes nas estradas e nas praias, terminando com uma notícia muito triste na manhã desta segunda-feira (19).

Em Guaratuba, o desparecimento de turista adolescente causou comoção na população e repercutiu na imprensa estadual. Seu corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira, na praia do balneário Riviera, em Matinhos, cerca de 15 quilômetros ao norte do local onde foi visto pela última vez.

Pouco antes das 16h de sexta-feira (16), Wellington Bruno Kluger, morador de Araucária de 13 anos, estava acompanhado da irmã e do cunhado próximo ao Morro do Cristo quando saiu em direção à praia e não retornou. Câmeras de monitoramento da Prefeitura registraram uma imagem do jovem por volta das 16h30 nas escadarias do Morro.

A família mobilizou a imprensa e as redes sociais em busca do jovem. Por volta das 8h desta segunda-feira, teve de reconhecer o corpo de Wellington.



Wellington Bruno Kluger, tinha 13 anos – foto divulgada pela família para ajudar buscas

Na tarde de sábado (17), três pessoas se afogaram no balneário Coroados, em Guaratuba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma mulher de 37 anos estava se afogando e um homem, de 35 anos, tentou salvá-la e também se afogou. Os dois foram salvos por um terceiro homem que também se afogou. Os dois homens, ambos moradores de Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, foram encaminhados para atendimento no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, o mais velho em estado grave.

No domingo (18), por volta das 5h30, dois acidentes com três mortes na BR-376, em Tijucas do Sul, tumultuaram o início do retorno dos turistas que estavam em Guaratuba e no Litoral do Paraná para suas cidades. Nos dois casos, as vítimas eram motociclistas.

No primeiro caso, um casal que estava em uma moto parada no km 632, para fazer o retorno na pista foi atingido por um caminhão e morreu na hora. No segundo, no km 639, o motociclista foi atingido por um carro, caiu na pista e morreu atropelado por um caminhão.

Às 9h30, outro acidente: dois caminhões e três carros se envolveram em um engavetamento no km 652, logo depois da represa do Vossoroca.

O congestionamento chegou a Estrada Guaratuba-Garuva (PR-412 e SC-416). Por volta das 15h30, houve um acidente com moto e um automóvel na saída de Guaratuba.

