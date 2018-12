Alunos de escolas públicas de Guaratuba fazem juris simulados

Alunos do 5º ano de quatro escolas municipais de Guaratuba realizaram nesta semana juris simulados no Fórum da Comarca.

Eles participaram do projeto “Justiça e Cidadania se aprende na escola”. Pelo segundo ano consecutivo, as juízas Marisa de Freitas e Giovanna de Sá Rechia percorreram as escolas escolhidas para mostrar como funciona o Judiciário e qual sua importância para a sociedade.

Os alunos recebem a “Cartilha da Justiça”, que apresenta as informações em uma linguagem bem acessível. Ao final do projeto, os estudantes se preparam para um júri simulado. Eles foram orientados pelo advogado e professor Jeferson Moro e pela estagiária Maria de Fátima. Eles puderam conhecer como é o desenvolvimento do trabalho do júri, os papéis do juiz, do promotor, do advogado, das testemunhas, jurados e réus.

Os julgamentos são feitos com temas da realidade dos alunos na escola, no bairro ou na cidade. As escolas Iraci Miranda Kruger e Máximo Jamur, debateram o “Defeso do Camarão”. A Escola Dr. De Plácido e Silva, o “Bullyng no Âmbito Escolar”, e a Escola Moisés Lupion, o “Uso Indevido do Celular em Sala de Aula”.

Com informações da Prefeitura de Guaratuba