Prefeitura de Guaratuba renova convênio para contraturno escolar

O Prefeito Roberto Justus assinou nesta quinta-feira (13) a renovação do convênio com Sesc Caiobá no projeto Futuro Integral. Também firmou um novo convênio com a unidade do Serviço Social do Comércio, com o Projeto Aprender e Jogar.

O Futuro Integral começou em junho de 2018 atendendo 100 crianças das escolas municipais. A meta é atingir 200 crianças em 2019.

Os estudantes inscritos no projeto participam de ações de Letramento, Raciocínio Lógico, Arte-Educação e/ou Expressão Corporal.

O novo convênio com o Projeto Aprender e Jogar tem como objetivo oferecer atividades esportivas em contraturno escolar a crianças e adolescentes que estudam tanto nas escolas municipais quanto nas escolas estaduais. Os alunos precisam ter entre 10 e 17 anos e ser integrantes de famílias com renda mensal inferior a três salários mínimos.

As inscrições serão realizadas nos dias 17, 18 e 19 de dezembro no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Criança e do Adolescente Porto Seguro, situado na Avenida Damião Botelho de Souza, nº 2.010 – Piçarras.