Boletim do IAP mostra 1 + 10 pontos impróprios

Primeiro boletim de balneabilidade da temporada foi emitido pelo IAP nesta sexta-feira (21) e mostra que somente um ponto de banho no Litoral não está próprio. Outros 10 não indicados para o banho o ano todo continuam impróprios.



O monitoramento feito pelo IAP durante toda temporada de verão, em locais de maior fluxo de veranista, avalia a concentração de bactérias Escherichia coli (E.coli) na água. As análises possibilitam verificar a contaminação por esgoto sanitário clandestino e fezes humanas e de animais de sangue quente, avaliando a possibilidade de uso da água para atividades de lazer de contato primário, ou seja, de contato direto e prolongado, como natação, mergulho, esqui aquático.



O ponto impróprio para banho no Litoral é a Ponta da Pita. Ao todo, são monitorados semanalmente 49 pontos na região: 13 pontos em Guaratuba, 14 em Matinhos, 11 em Pontal do Paraná, 6 na Ilha do Mel, 3 em Morretes e 2 em Antonina.



Além desses locais, o boletim também traz informações importantes de outros 10 locais considerados permanentemente impróprios para banho, independentemente da época do ano. Nesses pontos não é recomendado o banho por conta da grande concentração de coliformes fecais acima do limite legal. Esses locais estão destacados em letras maiúsculas nos boletins.



Interior – O monitoramento feito na Costa Oeste e Norte do Estado mostra que todos os pontos monitorados estão próprios para banho. A qualidade da água é avaliada em 17 pontos de praias artificiais e represas.

A avaliação acontece nas cidades de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Missal, Santa Helena, Entre Rios do Oeste, Marechal Cândido Rondon e em Primeiro de Maio.



Sinalização – Como nos anos anteriores, o veranista pode se orientar de acordo com as bandeiras na orla das praias, nos rios e nos reservatórios, que indicam se os locais estão próprios ou impróprios para banho.

A sinalização aponta a condição da água a 100 metros à direita e à esquerda de cada bandeira. A cor vermelha aponta que a água não é recomendada e a azul que a região está própria para

Confira a íntegra dos boletins:

1º Boletim Litoral

1º Boletim Interior