Feira com apreensões da Receita destina renda para beneficência

Começa nesta terça-feira (22), em Paranaguá, a Feira da Partilha, com renda destinada a diversas instituições beneficentes do Litoral. Entre elas, a APADVG (Associação Pais Amigos de Deficientes Visuais de Guaratuba).

Serão vendidos mercadorias de 200 tipos, todas apreendidas e doados pela Receita Federal em Paranaguá.

A feira será no Center Port, na avenida Coronel José Lobo.

As entidades beneficiadas serão: Creche Perseverança – Associação Assistencial Nossa Senhora do Rosário – Projeto Social Ágape – Associação da Paz – Associação das Senhoras dos Rotarianos de Paranaguá – Umamp – Apae (Paranaguá) – Desafio Jovem Betel – APae (Matinhos) – Centro Ed. São Vicente de Paulo- Associação Pais Amigos de Def. Visuais de Guaratuba – Eva Cavani – Associação Internacional de Caridade Praia de Leste.



Os produtos serão comercializados, exclusivamente, para pessoas físicas.



Entrada R$ 5,00 – É necessário levar documento com foto e CPF, a partir do dia 22, no Center Port.

Horário: de segunda da sexta, das 13h às 20h – sábado e domingo, das 10h às 20h.