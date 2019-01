Prefeitura de Guaratuba faz mutirão em Caieiras

O mutirão de limpeza e manutenção no bairro Caieiras realizado pela Secretaria Municipal da Infraestrutura e Obras de Guaratuba, retornou nesta quinta-feira (17) após ter sido interrompido ontem por causa da tempestade.

Alguns dos serviços realizados c,omo delimitação de estacionamento da praia, colocação e manutenção de manilhas, confecção de travessia, patrolamentos, abertura do canal da praia, colocação de barreiras para preservação da restinga, limpeza do pátio da Associação, roçada, varrição, coleta de entulhos e lixo foram refeitos, retomados ou ampliados por causa dos estragos feitos pelo temporal.

Na quarta-feira pela manhã, antes do temporal que acontece à tarde, o prefeito Roberto Justus esteve acompanhando na quarta-feira (16) pela manhã os trabalhos das equipes de obras e visitou o Mercado do Peixe e o barracão para barcos da Associação de Moradores e Amigos de Caieiras (AMAC). O Prefeito anunciou uma parceria entre a Prefeitura e Associação de Moradores do bairo para melhoria dos locais, auxiliando os pescadores e toda a comunidade.