Menos crimes e mais ações policiais nos 30 dias da Operação Verão

Polícia Militar em ação na Proa Central de Guaratuba – foto: 3ª Cia

Os 30 dias da Operação Verão confirmam a redução de crimes e aumento de ações policiais que já se verificou no balanço da primeira semana.

A divulgação dos dados foi feita pelo pelo coordenador da Operação Verão e comandante do 6° Comando Regional da PM (6° CRPM), coronel Valterlei Mattos de Souza, na tarde desta terça-feira (22) no Sesc Caiobá, em Matinhos.

Em comparação com o mesmo período na temporada passada, houve redução no índice de mortes violentas (-7,7%), nos casos de roubos (- 41,1%) – de 124 para 73 – e de furtos (6,4%) – de 295 caiu para 276. Os dados se referem ao período entre 21 de dezembro de 2018 e 20 de janeiro de 2019.

Durante os encaminhamentos de crimes menos gravosos, foram lavrados pela Polícia Militar 1.135 Termos Circunstanciados (TC), 24,8% a mais que no mesmo período da temporada passada, quando foram 909. Somente nas situações de perturbação de sossego foram feitos 237 documentos, isto é, 3,9% a mais que o registrado no ano passado, quando foram 228.

A área da Polícia Civil registrou aumento de 25,4% nos procedimentos instaurados (de 2.145 para 2.690 no mesmo período). Também houve um acréscimo no número de prisões (318), com um salto de 40% a mais que na temporada anterior, quando houve 240 prisões.

Mais acidentes e duas mortes – Nas rodovias estaduais do litoral houve aumento de 17,9% nos acidentes (de 67 para 79), nos primeiros 30 dias da Operação Verão, se comparado com o mesmo período anterior. Neste ano houve duas mortes (ambas por atropelamento na PR 508), ao contrário do mesmo período anterior. quando não houve óbito.

O trabalho de fiscalização das equipes rodoviárias culminou no aumento de 102,8% de veículos retidos (de 106 para 215) e por outro lado na queda de 12,2% no número de imagens por radar (de 8.161 para 7.161).

Operações Aéreas – Os resgates e remoções aeromédicas feitas pela tripulação do helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) salvaram 25 pessoas e a aeronave fez mais de 63 horas de voo em todo o litoral, prestando apoio às ocorrências do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

A base da aeronave fica em Guaratuba e a atuação é em todo o Litoral e região de serra. O Corpo de Bombeiros, por sua vez, nestes 30 primeiros dias de Operação Verão Paraná fez mais de 70 mil advertências e orientações. Salvando centenas de vidas e evitando que incidentes ocorressem.

Meio ambiente – As equipes do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) atenderam 28 denúncias de crimes ambientais, além de fazerem 67 fiscalizações de restinga, outras nove de fauna e flora, bem como apreenderam redes de pesca e materiais de pesca predatória.

“O IAP tem promovido a fiscalização na parte de restinga, da fauna, flora e foi constatado um número grande de veranistas ainda utilizando nas áreas de restinga como estacionamento de veículo, os quais foram orientados e advertidos, então essa fiscalização colabora para a preservação do ecossistema do Litoral”, disse o Coordenador de Fiscalização pleo IAP na Operação Verão Paraná 2018/2019, Paulo Kurzlop.

O IAP também trabalha em conjunto com o Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde (BPAmb-FV) que abordou mais de 2,3 mil pessoas e 863 estabelecimentos comerciais no período comparado. Foram lavrados ainda 41 Termos Circunstanciados, menos que no ano passado, quando foram 54 (-24,07%). As equipes policiais apreenderam ainda 732 caranguejos íntegros e 1.376 unidades de palmito in natura. Foram atendidas 35 ocorrências de flora e outras 23 de pesca desde o início da operação até agora.