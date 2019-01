Navio da Marinha poderá ser visitado neste final de semana

A Fragata Independência estará aberta para visitação pública no Porto de Paranaguá neste sábado (26) e no domingo (27).

O navio particpa dos exercícios militares da Marinha que acontecem no desde o dia 11 de janeiro entre o Rio de Janeiro e Montevidéu no Uruguai: Operação Aspirantex-2019

O público poderá visitar a fragata durante a tarde, entre as 3h30 e as 17h. É preciso levar um documento de identificação original com foto (RG ou CNH – não serão aceitos documentos de entidades de classe ou similares). O cadastro para identificação e acesso ao cais será realizado na sede da Administração do Porto, Palácio Dom Pedro II.

Crianças terão o acesso liberado ao cais acompanhados dos pais ou responsáveis. O embarque no

navio será realizado por ordem de chegada, respeitada as prioridades definidas em lei. De acordo com a Marinha, “por questões de segurança, não é recomendado o uso de vestimentas como saias, vestidos e salto alto. Aconselha-se o uso de sapatos ou tênis. Não será permitida a entrada com animais de estimação e pessoas em trajes de banho. A entrada é gratuita.

Fragata Independência

A Fragata Independência mede 129,2 metros de comprimento, 13,5 metros de boca (largura) e tem 5,9 metros de calado. O navio desloca carregado 3.800 toneladas e a tripulação é composta por 209

militares, sendo 22 oficiais e 187 praças. O atual comandante da Fragata Independência é o capitão de fragata Antonio Carlos Rebelo Loureiro.

A Fragata Independência é o quinto navio da Marinha a usar esse nome. A Independência foi a quinta de uma série de seis fragatas da classe Niterói ordenadas em 20 de setembro de 1970 como parte do Programa de Renovação e Ampliação de Meios Flutuantes da Marinha, e a primeira construída pelo Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro.

Visita da Fragata Independência (F-44)

Local: Porto de Paranaguá

Data da visitação pública: 26 e 27 de janeiro

Horários: das 13h30 às 17h

Endereço: Palácio Dom Pedro II, na Avenida Portuária, esquina com a Avenida José Lobo

Entrada Gratuita

Galeria de fotos do site Força Naval