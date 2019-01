Postos de Saúde de Guaratuba farão eletrocardiograma

A Prefeitura de Guaratuba está entregando 6 novos aparelhos de eletrocardiograma para as Unidades Básicas de Saúde.

Mediante solicitação médica, o exame de eletrocardiograma era realizado no Centro de Especialidades Nereidas, com horário marcado. Com os novos aparelhos o tempo de espera para o exame será reduzido e os pacientes farão o exame na Unidade de Saúde mais próxima de sua casa. Foram gastos R$ 48 mil na compra dos aparelhos.

O eletrocardiograma verifica a existência de problemas com a atividade elétrica do coração, permitindo diagnosticar uma série de doenças cardíacas, incluindo arritmias e até mesmo o infarto do miocárdio. As doenças cardíacas estão entre as principais causas de morte no Brasil.

Se houver necessidade da emissão de um laudo, o exame será encaminhado ao cardiologista do município, o médico Otavio J. Kormann, que fará a análise e emissão do parecer.

De acordo com Prefeitura, ainda em janeiro, os serviços de saúde receberão uma série de outros equipamentos, como aparelho de raios-X e ultrassom odontológicos, aparelhos de ar-condicionado, móveis e projetores multimídia. Estes foram adquiridos com recursos do Governo Federal com contrapartida do Município.