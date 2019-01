Guaratuba tem festa da Padroeira e posse do novo pároco

Começa nesta sexta-feira (25), a Festa de Nossa Senhora do Bom Sucesso, padroeira da cidade de Guaratuba.

O evento dura 10 dias e vai até 3 de fevereiro, um domingo. A festa acontece na praça em frente a Igreja Matriz de N. S.do Sucesso, no centro da cidade. Um pavilhão já está montado e vai abrigar barracas para venda de pastel e outras opções de gastronomia. O destaque é sempre o churrasco, uma tradição de qualidade nas festas religiosas dos guaratubanos.

Haverá celebrações na igreja todos os dias: de 25 a 2, às 19h30, no dia 3, às 10h. Também haverá binguinho “dinheiro paga dinheiro” todas as noites, a partir das 20h, no Salão Paroquial.

No dia 2, sábado, haverá a procissão pela avenida 29 de Abril, com saída às 19h.

Novo pároco – Durante a festa, assume o novo pároco de Guaratuba. Padre Álvaro Cavazzani tomará posse no dia 1º de fevereiro, na missa das 19h30. Ele substitui padre Roque Sutil Gabriel, que irá para Campo Grande (MS). Ambos são redentoristas.