Esporte e brincadeiras de verão animam crianças no Piçarras

Nem o calor de mais de 30 ºC fez com que as crianças do Piçarras deixassem de participar das brincadeiras e jogos na tarde desta terça-feira (29), na quadra de grama sintética do Complexo Esportivo.

Cerca de 30 crianças já estavam a postos no início das atividades, que vão das 13h30 até as 19h30.

As brincadeiras fazem parte da Verão Paraná, do Governo do Estado, e teve apoio da equipe da escolinha de futsal da Prefeitura de Guaratuba, que funciona no mesmo espaço. O prefeito Roberto Justus e o secretário do Esportes e Lazer, Alex Antun foram conferir e posaram para uma foto com os profissionais e as crianças.

Em Guaratuba, as atividades de esporte e lazer acontecem de terça a domingo.

Confira a programação:

Terça-feira: Complexo Esportivo no bairro Piçarras

Quarta-feira: Praia da Caieiras

Quinta-feira: Praia do Morro do Cristo

Sexta-feira: Praia de Caieiras

Sábado: Praia do Morro Cristo

Domingo: Avenida Atlântica área de bloqueio