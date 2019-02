Policiais militares combatem incêndio com balde e salvam idosa

Você já imaginou apagar um incêndio com um baldinho? Pois foi assim que uma dupla de policiais militares salvou a vida de uma senhora idosa, de 74 anos e portadora de dificuldades de locomoção, em Ipanema (Pontal do Paraná), na tarde deste sábado (2). Ao se depararem com a cena, não pensaram duas vezes, jogaram água no fogo com pequenos baldes, e salvaram a mulher que chorava muito.

A equipe, composta pelos soldados Tatiane de Araújo e Tirone Humberto Geronasso, estava em patrulhamento pelo balneário Guarapari quando avistou uma fumaça escura extensa, e foi seguindo a direção dela para checar do que se tratava. Ao chegar no balneário de Ipanema, os policiais constataram que era um incêndio de médio porte na beira de um córrego. “Havia alguns pneus, e provavelmente alguém ateou fogo neles, o que acabou se alastrando pelo mato e chegou até a entrada de uma residência que funciona como depósito de materiais recicláveis”, conta a soldado Tatiane.

Ainda segundo a equipe, populares da região informaram que naquela casa havia uma mulher que estava sozinha. “Mesmo sob o calor do fogo e com muita fumaça, a equipe policial entrou na residência e se deparou com a senhora de 74 anos, que tem graves dificuldades de locomoção, estava muito assustada e chorava muito por não ter condições físicas para sair e pedir socorro aos vizinhos”, conta a soldado Tatiane.

A equipe encontrou alguns baldes e sem pensar muito usou-os para jogar água no fogo, evitando que ele chegasse na vasta quantidade de materiais recicláveis e queimasse a residência. “O Corpo de Bombeiros também foi acionado, chegou alguns minutos depois e terminou de apagar o incêndio”, descreveu a soldado. “O mais importante para nós foi salvar a senhora idosa, que chorava bastante, e ficou muito feliz ao saber que estávamos ali”, completou Tatiane.

Reportagem de Márcia Santos / Jornalista da PMPR