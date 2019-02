Volta às aulas em Guaratuba: “Educação tem que ser transformadora”

Nesta sexta-feira (8), dentro do III Seminário dos Centros Municipais de Educação Infantil de Guaratuba, foi realizada a palestra com a especialista em Educação Infantil, famosa na área e autora de vários livros, Regina Shudo.

Shudo falou da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da Educação Infantil, homologada em 2017, e dos referenciais estaduais. Mais de 240 profissionais da Educação Infantil Municipal estão participando das atividades do seminário. Os municípios brasileiros têm até 2020 para construir novos currículos com referência na BNCC, por isso, a discussão do tema é de suma importância para as equipes da Educação Infantil Municipal.

Segundo a especialista Regina Shudo, a melhoria da qualidade da educação se dará na medida em que houver mais investimentos na formação dos professores. “Hoje nós estamos dialogando numa nova perspectiva de educação infantil, uma perspectiva mais transformadora, quando eu construo o conhecimento eu me torno uma pessoa melhor, não adianta eu aprender na escola, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, sobre o problema da água no Brasil e em casa não transformar hábitos”, ressalta Shudo.

A diretora do CMEI Pingo de Gente, Rosi Lea de Souza Bugalho, disse que é maravilhoso esse momento de aprendizagem, “nós aprendemos muito com ela, aplicamos no trabalho com as crianças e todo mundo aprende, é muito produtivo”. A coordenadora pedagógica do CMEI Pingo de Gente, Indianara Leandro, completa: “nós fazemos o planejamento com as professoras, temos reuniões, e agora vamos adaptar nossos currículos com as orientações da nova base [BNCC]”.

Ainda segundo a especialista Regina Shudo, aquele velho modelo da escola tradicional, que o aluno fica calado, não cabe mais. “A nova base vai para o trabalho com a competência socioemocional, vai falar que temos que trabalhar mais com o conhecimento científico, senso crítico, cultura, argumentação, ter um aluno mais reflexivo, mais curioso e questionador”, concluiu.