Carro roubado na Região Metropolitana é recuperado em Matinhos. dois homens são presos

Dois homens acabaram presos em Matinhos, na tarde de segunda-feira (11) ao serem flagrados com um carro roubado. O flagrante aconteceu no no balneário Inajá.

De acordo com as informações da PM, o roubo foi na madrugada de segunda-feira (11) quando o motorista d e Uber fez uma corrida para três homens do Bosque da Uva, em Colombo, à Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo o Boletim de Ocorrência, um dos passageiros agrediu o condutor, que teria ficado desacordado, e os dois levaram o carro.

O carro tinha rastreador e a localização apontava para a Avenida Beira Mar. Uma equipe da Subárea de Matinhos foi até o local e encontrou o carro e dois ocupantes. De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, um dos suspeitos acabou confessando o roubo. Após as medidas de praxe no local, a dupla foi levada, juntamente com o carro, à delegacia para os devidos procedimentos.

Matinhos, 11 de fevereiro de 2019. Operação Verão 2018/2019

Fonte: Márcia Santos / PMPR