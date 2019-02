Hospital Regional do Litoral tem nova diretoria

A Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná (Funeas), responsável pela administração do Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, deu posse nesta quarta-feira (13) à nova diretoria da instituição.

“Nossa preocupação é com o bom andamento dos serviços e da qualificação dos servidores, para isso reflita no bom atendimento à população”, diz o presidente da Funeas, Marcello Machado.

O novo diretor geral, Alexandre Andara, é especialista em administração hospitalar e em auditoria em serviços de saúde. Com ele assumem a diretoria Camila da Silva Figueira, na chefia de Recursos Humanos; Rosa Maria da Silva Heroso Moreira, na chefia de Suprimentos; Philipe Mattos Faria Luciano, na chefia de Hotelaria e Nutrição; e Ronaldo Pereira Monteiro, na manutenção.