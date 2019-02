IAP mostra balneabilidade inalterada no Litoral do Paraná

O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) divulgou nesta sexta-feira (15) o nono boletim de balneabilidade desta temporada. De acordo com a análise semanal, a qualidade das águas se mantém própria para banho na maioria dos locais avaliados. Ponta da Pita, em Antonina, e 10 desembocaduras de rios, canais e galerias permanentemente impróprios são os únicos pontos que não estão recomendados para banho.

Segundo a diretora de Monitoramento Ambiental e Controle da Poluição do IAP, Ivonete Coelho da Silva Chaves, a qualidade das águas do Litoral e Interior tende a se manter por conta do fluxo de pessoas que vem diminuindo.

Ao todo, são monitorados semanalmente 49 pontos na região – 13 em Guaratuba, 14 em Matinhos, 11 em Pontal do Paraná, seis na Ilha do Mel, três em Morretes e dois em Antonina.

Além dos 49 locais monitorados semanalmente no Litoral, o boletim aponta dez rios, canais e galerias considerados permanentemente impróprios para banho, independentemente da época do ano. No boletim eles estão destacados em letras maiúsculas.

Interior – Todos os 17 pontos de praias artificiais e represas na Costa Oeste e Norte do Paraná estão próprios para banho. A avaliação acontece nas cidades de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Missal, Santa Helena, Entre Rios do Oeste, Marechal Cândido Rondon e em Primeiro de Maio.