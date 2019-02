Teatro fecha Verão na UFPR Litoral: Por que me miras… Se não me sacas a bailar?!

Projeto Verão na UFPR Litoral apresenta a peça Por que me miras… Se não me sacas a bailar?! O espetáculo é uma adaptação do texto Baile de Máscaras e Vodkas, de Neri de Paula, feita pelo diretor teatral Sergius Ramos, no qual quatro atores vivem o mesmo personagem, em diferentes fases de sua vida. A peça aborda questões existenciais e as tensões entre o universo interior e exterior de cada indivíduo.

Após três anos de curso de extensão no Núcleo Criativo PalavrAção, realizado em 2018, o espetáculo foi apresentado com resultado final do processo de pesquisa em teatralidades corporais: a pulsão do desejo. O ministrante do curso, Sergius Ramos, teve como base o método da razão orgânica, de Hugo Mengarelli, alinhado com estudos do movimento em teatro dança, butoh e pedagogia do movimento.

Ficha técnica

Elenco: Diogo Peroni, Fabiano Hatori, Fabio Ogassawara, Sabrina Marques

Direção/Iluminação: Sergius Ramos

Operação de som: Andressa de Lima

Assistente de produção: Zylipe Burgues

Por que me miras… Se não me sacas a bailar?!

Classificação etária: 14 anos

Data: 16/02/2019

Horário: 20h30

Local: Auditório da UFPR Litoral – Caiobá – Matinhos