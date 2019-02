Aviso de ressaca com ondas de 2,5 metros

O Centro de Hidrografia da Marinha divulgou alerta para risco de ressaca, com ondas de até 2,5 metros no Litoral do Paraná entre a tarde deste sábado (16) e a manhã de domingo (17).

O aviso abrange todo o litoral entre Florianópolis (SC) e Peruíbe (SP). Longe da costa, as ondas poderão chegar a 3,5 metros.

A Marinha também reforça o aviso de mai tempo divulgado na sexta-feira de ventos de até 60 km/h e rajadas de até 74 km/h, nas proximidades do litoral dos estados de Santa Catarina (ao norte de Itajaí), Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo (ao sul de Linhares), entre a noite de sexta e a manhã de domingo.