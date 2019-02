Plano de Desenvolvimento do Litoral será apresentado em maio

O Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná – PDS Litoral será apresentado à população em maio.

A informação é da gerente do Projeto no Consórcio de Empresas de Consultoria brasileiras e espanholas, Judith Muntal, contratado para desenvolver a proposta que criará uma visão da Região Litorânea para o ano de 2035.

“O documento final será resultado de ampla discussão com as comunidades locais. Será uma decisão compartilhada por todos os públicos envolvidos com a vida no Litoral, com proposta de ações e de intervenções para implantação a curto, médio e longo prazos, previsão de custos e de retorno econômico, social e ambiental”, explicou Judith.

Nesta semana, ela participou de uma reunião ao lado de outros especialistas do consórcio e de representantes da equipe técnica intersecretarial criada pelo Governo do Estado para acompanhar, supervisionar e fiscalizar a elaboração do PSD do Litoral.

De acordo com a gerente do projeto, o plano em andamento apresenta diversas vantagens quando comparado com iniciativas anteriores, elaboradas a partir do interesse de um município ou de um segmento social ou econômico.

Desta vez, acrescenta, a metodologia aplicada partiu de propostas já existentes, seguiu por demandas históricas das comunidades locais, levou cada item a exaustivas discussões com os diversos núcleos sociais e acrescentou o conhecimento de especialistas em infraestrutura, meio ambiente, turismo, atendimento social e preservação cultural e histórica.

“O Plano será o resultado dessa grande discussão, uma proposta acordada entre todos os envolvidos e, pela primeira vez, terá o enfoque regional”, destaca o Judith.

Na prática – O estudo tem como objetivo propor o planejamento para a ocupação do Litoral de forma sustentável. Ou seja, ao estabelecer o aproveitamento econômico para a região, vai considerar vocações e necessidades das comunidades locais, potencialidades econômicas, possibilidades de exploração do turismo, alternativas para o transporte e indicações para implantação de infraestrutura, além de características sociais e históricas das comunidades e os cuidados indispensáveis à preservação ambiental.

Os trabalhos envolvem especialistas das secretarias de Estado do Desenvolvimento Urbano, de Infraestrutura e Logística; de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo; de Planejamento e Projetos Estruturantes. Também participam o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes); Paraná Turismo e o Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná (ITCG).

Também integram os trabalhos representantes das prefeituras dos sete municípios do Litoral – Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná –, consultores brasileiros e estrangeiros contratados pelo Consórcio PDS Litoral.

Com as oficinas e audiências públicas, participam representantes da sociedade civil organizada, de grupos sociais tradicionais e da população em geral. “Pela primeira vez, chegaremos a um trabalho integrado, regional, intersetorial e intermunicipal para criar uma visão de futuro ao Litoral”, afirmou Judith Muntal.

Fonte: ANPr