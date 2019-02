Empresários doam letreiro turístico para Guaratuba

Teste para escolha do local gerou polêmicas absurdas nas redes sociais

Guaratuba ganhou um letreiro turístico que será instalado na Praia Central. O letreiro colorido com o nome da cidade será fixado definitivamente até sexta-feira (1), se o tempo colaborar.

Nesta quarta-feira (27), no teste de alinhamento feito pela Prefeitura, o letreiro já chamou a atenção de quem passou pela praia e foi assunto nos grupos de Whatsapp e na rede social Facebook.

O letreiro é uma doação dos empresários Charles Henrique Schimaneski e Carla Renata Linhares de Lara Schimaneski que atuam com o “Trenzinho da Alegria” na temporada de verão. “Nós amamos Guaratuba e sempre quisemos fazer algo pela cidade”, destacou o empresário sobre a motivação da doação. A esposa Carla Renata ainda frisou que, como empresários, eles acham importante colaborar para uma cidade turística cada vez mais bonita.

Letreiros turísticos são usados em várias cidades do Brasil e do mundo. Além de trazer ótimos resultados na divulgação dos lugares, o letreiro nas cidades torna-se tão importante quanto os monumentos, pois ao mesmo tempo em que reforça a identidade entre os moradores através de um sentimento de pertencimento, estimula e registra a proximidade do turista com a cidade.

A Secretaria Municipal da Infraestrutura e Obras ainda está realizando alguns ajustes (soldas) na base para a fixação definitiva.