Prefeitura define regras para funcionamento da travessa Juvêncio da Cunha

A travessa Juvêncio da Cunha, no Centro de Guaratuba, ficará fechada para automóveis nas noites de Carnaval. O local, conhecido como Beco, entre as ruas Capitão João Pedro e 11 de novembro, próximo à Praça Alexandre Mafra, abriga diversos bares.

A autorização da Prefeitura para o fechamento será das 22h às 6h. É válido para a temporada de verão, feriados e durante a realização da Festa do Divino, no mês de julho.

As normas de funcionamento do Beco foram definidas em um termo de cooperação assinado entre o Município e os estabelecimentos comerciais. Uma série de obrigações visam garantir a segurança e saúde pública e proibir a perturbação do sossego, sob pena de multa.

Os empresários ficam responsáveis inclusive pela limpeza do local até uma distância de 30 metros dali. A interdição do trecho para veículos teve anuência do Corpo de Bombeiros, que solicitou que fosse mantido um corredor central livre de 1,5m, uma medida de segurança contemplada no termo de cooperação assinado.