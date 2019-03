Confira a programação do Carnaval no Litoral do Paraná

Guaratuba

Sexta-feira, dia 1º

Praia Central

Carnareggae, das 20h à meia-noite

20h – Djambi

21h15 – Banda Sr. Banana

22h30 – Bloco do Elvis

Sábado, dia 2

Avenida 29 de Abril, das 20h às 2h

Abertura com o Bloco Afoxé

Desfile Concurso de Blocos (Unidos do Guará e Família Sapo)

Escola de Samba Unidos de Guaratuba

Trio Elétrico

Bairro Barra do Saí, das 20h30 às 2h

Bloco do Caranguejo

Local: Bairro Coroados das 18h às 22h

Carnaval de rua com trio Elétrico

Domingo, dia 3

Bairro Coroados

18h às 22h – Carnaval de rua com trio elétrico

Avenida 29 de Abril, das 20h30 às 2h

Desfile Concurso de Blocos (Bloco da Terceira Idade)

Escola de Samba Unidos de Guaratuba

Trio Elétrico

Segunda-feira, dia 4

Av. Ponta Grossa até a Praia Central das 15h às 18h

Carnaval das Crianças

Bandinha de Guaratuba

Avenida 29 de Abril das 20h30 às 3h

Banda de Guaratuba

Resultado e Premiação dos Blocos

Desfile dos Campeões

Premiação do Camarote | Mais bonito, Mais animado

Escola de Samba Unidos de Guaratuba

Matinhos

Sexta-feira, dia 1º

20h – Trio da RPC com a Bloco do Elvis na Avenida Atlântica.

21h – Jesus Beach na Avenida Atlântica (bandas evangélicas, DJ e a participação de Robson Aidan)

Sábado, dia 2

18h – Matimbanda Infantil na Praça Central de Matinhos

21h – Matimbanda na Avenida Atlântica entre Matinhos e Caiobá.

Domingo, dia 3

16h – Carnaval do Mariscão na Avenida Roque Vernalha centro de Matinhos.

18h – Caiobanda Infantil na Praça de Caiobá

21h – Caiobanda na Avenida Atlântica entre Caiobá e Matinhos

Segunda-feira, dia 4

18hn– Carnaval Infantil dos Balneários na Praça do Balneário Praia Grande.

21h – Carnaval dos Balneários na Avenida Atlântica entre os balneários Solimar e Riviera.

Pontal do Paraná

Praia de Leste

Sexta-feira, dia 1º

21h às 2h

Calçadão da rua Baronesa do Cerro Azul esquina com avenida Aníbal Khury

Santa Terezinha

Da sexta, dia 1º, a terça, dia 5

21h às 2h

Calçadão da rua Mônaco esquina com avenida Paraná

Ipanema

Da sexta, dia 1º, a terça, dia 5

21h às 2h

Praça Centra, na rua Dona Alba de Souza e Silva esquina com rua São Luiz

Shangri-lá

Da sexta, dia 1º, a terça, dia 5

21h às 2h

Praça Central. na avenida Edo Puhl

Pontal do Sul

Segunda-feira, dia 4

16h às 2h

Avenida Beira Mar, 1658

Programação dos blocos

Shangri-lá

Sábado, dia 2 – 18h30

Bloco Pinga, Festa e OWH

Concentração: Campo Municipal Edinal Tavares

Pontal do Sul

Domingo, dia 3 – 19h

Bloco da Esquina

Concentração: avenida Beira Mar, 1658

Praia de Leste

Segunda-feira, 4 – 19h

Bloco do Pangaré

Concentração: avenida Anibal Khury

Paranaguá

Sexta-feira, dia 1º

Praça Fernando Amaro

17h – Marchinhas Carnavalescas

Sábado, dia 2

Praça de Eventos Mário Roque

20h – Desfile das Escolas de Samba

Domingo, dia 3

Praça de Eventos Mário Roque

20h – Desfile das Escolas de Samba

Segunda-feira, dia 4

Praça de Eventos Mário Roque

20h – Bloco dos Sujos

Terça-feira, dia 5

Praça de Eventos Mário Roque

20h –Desfile das Campeãs

Antonina

Sexta-feira, dia 1º

21h – Desfile do Bloco do Bom Brinquedo pelas ruas da cidade, saindo da Estação Ferroviária

22h – Entrega das chaves da cidade e Coroação do Rei Momo e da Rainha do Carnaval 2019 na Avenida do Samba

23h – Baile Público com a Banda 50 Graus na Avenida do Samba

Sábado, dia 2

15h – Esquenta com Som mecânico na Prainha da Ponta da Pita

21h – Desfile dos Blocos Folclóricos e Carnavalescos na Avenida do Samba

23h – Baile Público com a Banda 50 Graus na Avenida do Samba

Domingo, dia 3

15h – Esquenta com som mecânico na Prainha da Ponta da Pita

21h – Desfile das Escolas de Samba

Segunda-feira, dia 4

16h30 – Baile Infantil com a Banda 50 Graus no Clube Plexus

19h – Corrida Rústica das Escandalosas nas ruas da cidade

21h – Concurso das Escandalosas e das Charmosas na Avenida do Samba

22h – Entrega dos Troféu para as Escolas de Samba

23h – Baile Público com a Banda 50 Graus na Avenida do Samba

Terça-feira, dia 5

23h – Baile da Ressaca com a Banda 50 Graus na Avenida do Samba