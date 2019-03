Dados da Segurança confirmam Carnaval mais tranquilo no Litoral

O Carnaval 2019 no Litoral do Estado na área de segurança pública teve redução nos casos de furtos (10%) e mais encaminhamentos (37,50%) por conta do aumento de abordagens (63,67%). Não houve morte por afogamento no mar.

O efetivo da Polícia Militar foi aumentado em 300 homens e o da Polícia Civil também para o feriado, além dos profissionais que já atuam desde dezembro na operação.

De acordo com o coordenador operacional da Operação Verão 2018/2019 e comandante do 6º Comando Regional da PM, coronel Valterlei Mattos de Souza, a integração entre os órgãos, autarquias e instituições do Estado foram a chave para o bom resultado dos serviços prestados aos cidadãos durante o Carnaval.

As ações preventivas também culminaram em mais abordagens que, consequentemente, foram determinantes para o aumento de encaminhamentos às delegacias de Polícia Civil.

Foram feitas 3.689 abordagens a pessoas, contra 2.250 no ano anterior, um aumento de 63,96%. Os encaminhamentos subiram de 128 para 176 de um feriado para o outro. As apreensões de armas de fogo também subiram (de uma para seis situações).

A Polícia Civil lavrou 423 Boletins de Ocorrência e instaurou 505 procedimentos, números maiores que os registrados o Carnaval anterior, quando foram 300 Boletins registrados e 389 procedimentos instaurados.

O número de pessoas conduzidas pela Polícia Civil também teve um aumento entre os dois últimos Carnavais (de 93 pessoas subiu para 98), ou seja, um acréscimo de 5,38%.

O Corpo de Bombeiros disponibilizou 89 postos de Guarda-Vidas fixos e um posto móvel em Morretes ao longo da faixa litorânea e fez 105 resgates no mar. Também foram feitas 4.608 advertências e 9.140 orientações aos banhistas, um aumento considerável em comparação com o Carnaval anterior, quando foram 3.527 advertências e 7.853 orientações.

Justiça e Família – A Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho ofereceu serviços de orientação, acolhimento, orientação psicológica, jurídica, assistência social e prevenção da violência contra a mulher por meio da equipe itinerante do Ônibus Lilás. Foram feitos aproximadamente 140 abordagens educativas e mais de 350 materiais foram distribuídos no Litoral.

Já a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e Turismo instalou uma tenda com atividades lúdicas para crianças na Praia Central de Guaratuba sobre a conscientização do descarte correto do lixo e a preservação da vida marinha.