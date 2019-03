A Comissão do Democratas de Guaratuba realiza convenção nesta quinta-feira (28) para eleger o novo Diretório Municipal.

Caberá ao Diretório eleger os membros da Comissão Executiva que vai dirigir o partido. Também deverão ser eleitos os membros do conselho fiscal e do conselho consultivo e ainda os delegados à convenção estadual do partido.

A Convenção será realizada das 19h às 21h, na Câmara de Vereadores.