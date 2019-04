Preso ao tentar vender materiais de tatuagem furtados

Um homem tentou vender objetos furtados para um tatuador e acabou preso, na noite desta sexta-feira (4), em Guaratuba.

Os materiais, alguns deles usados para fazer tatuagens, foram furtados de outro profissional na madrugada de quarta-feira (3) e oferecido em um estúdio que fica na av. Atlântica. Os dois tatuadores – o dono dos materiais e o suposto comprador – combinaram entre si e esperaram o vendedor.

Quando ele chegou, por volta das 22h, os profissionais conferiram que os objetos eram os mesmos furtados, o detiveram e chamaram a polícia. O suspeito alegou que não havia participado do furto e que somente estaria tentando vender os produtos furtados. Foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Guaratuba.

Caça níquel e foragido

Também nesta quinta-feira (4), a Polícia Militar atendeu denúncia e flagrou uma máquina caça níquel em um comércio na av. Visconde do Rio Branco, no balneário Eliana.

O proprietário e responsável disse à PM que estava com a máquina em funcionamento há apenas dois dias. Ele foi encaminhado para a lavratura do termo circunstanciado de infração penal e a máquina caça-níquel foi apreendida.

Ainda na quarta, em Operação Barreira na av. Visconde do Rio Branco, no Coroados, policiais militares abordaram um veículo se constataram que o condutor era procurado da Justiça. Também não tinha habilitação e o veículo estava com pendências administrativas.