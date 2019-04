Promotoria denuncia homem que agrediu companheira para provocar aborto

O Ministério Público do Paraná ofereceu nesta segunda-feira (8), denúncia contra um homem que teria tentado provocar o aborto na mulher com quem convivia e que estava no sétimo mês de gravidez.

O crime ocorreu no dia 24 de março deste ano, em Paranaguá, quando o denunciado agrediu a mulher com socos e chutes, inclusive na barriga.

Após ser socorrida por terceiros, a vítima foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Regional do Litoral, onde recebeu pronto atendimento, tendo sido submetida a cirurgia cesariana de emergência. De acordo com a denúncia, as lesões corporais causadas pelas agressões (qualificadora do crime) provocaram a aceleração do parto. A criança sobreviveu.

O denunciado, que se encontra preso no Setor de Carceragem Temporária da 1ª Subdivisão de Polícia de Paranaguá, deverá ser julgado pelo Tribunal do Júri.

